Конфуз на Sky News Australia – эфир прервали после неудобных аргументов ведущей об Украине

Зрители Sky News Australia стали свидетелями перепалки между ведущими из-за конфликта на Украине: журналист канала Лиз Сторер, которая также возглавляет лоббистскую организацию Advance Australia, заявила, что поставки оружия Киеву лишь затягивают военные действия, но её коллеги в студии принялись весьма энергично оспаривать такую точку зрения, постоянно перебивая свою соведущую. Спор, впрочем, прекратился весьма быстро — продюсеры внезапно объявили рекламный перерыв.

ЛИЗ СТОРЕР, ведущая Sky News Australia: А нам всем сегодня пришлось пережить очень неловкий момент: КПК — в смысле, Коммунистическая партия Китая — похоже, кое в чём оказалась права. Рак на горе, видать, рассвистелся.

А написали представители КПК вот что: «США — инициатор и главный разжигатель украинского кризиса, а если они всерьёз надеются, что он поскорее закончится, и им действительно не наплевать на жизни и безопасность украинских граждан, им следует свернуть поставки оружия».



Какие у вас мысли по этому поводу, ребят? А то ведь тут действительно налицо пособничество и подстрекательство — по полной программе. Если бы не Америка, эта война бы уже закончилась.

ДЖЕЙМС МАКФЕРСОН, ведущий Sky News Australia: Лиз, мне кажется, что раз ты начала за мнениями о событиях в Европе обращаться к Компартии Китая, ты уже скатилась до совсем печального положения. Главным разжигателем конфликта на Украине стали не США, а Россия, и разожгла она его, войдя на украинскую территорию.

ЛИЗ СТОРЕР: Вообще они употребляют слово «инициатор» — хотя и «разжигатель» тоже упоминается… Но меня совершенно искренне больше всего интересует тот момент, что они говорят, что из-за американцев это всё тянется до сих пор.





КЭЛЕБ БОНД, ведущий Sky News: Но что ты предлагаешь?…

ЛИЗ СТОРЕР: Хоть кто-нибудь, хоть кто-то, у кого остался в мозгу хотя бы один-единственный здоровый нейрон, всерьёз думает, что Украина победит? Мы что же, так и будем на другой край земли слать миллиарды? Мы же даже не знаем, где оказываются танки, которые мы туда отправляем!

КЭЛЕБ БОНД: Но это же чушь! Ты что, предлагаешь Украине прогнуться и дать РФ всё забрать? То есть, оружие им не нужно, защищать себя им ни к чему, пусть все украинцы погибнут — так, что ли?

ЛИЗ СТОРЕР: Ничего подобного я не предлагаю. Я хочу сказать, что война это бесконечная, а там сидит президент, который с радостью ездит в пиар-туры в США, фотографируется для обложки Vogue, принимает у себя бесконечный поток кинозвёзд, которые к нему заезжают в гости, а потом публикуют об этом посты в Instagram*… Он — карлик, пешка в игре больших дядь.

ДЖЕЙМС МАКФЕРСОН: Довод о том, что Зеленский может не нравиться, я принять могу — как и о том, что, возможно, Запад на самом деле не заинтересован в том, чтобы…

ЛИЗ СТОРЕР: Но ведь это он…

ДЖЕЙМС МАКФЕРСОН: Дай же мне закончить фразу!..

ЛИЗ СТОРЕР: Но ведь это он продолжает кататься в богатые западные страны, снова и снова выпрашивая у них деньги, чтобы на эти деньги продолжать воевать.

ДЖЕЙМС МАКФЕРСОН: Всё это понятно. Но вот довод о том, что Украина должна прогнуться и просто уступить РФ свои территории, потому что у кого-то есть какие-то мнения о Зеленском.





ЛИЗ СТОРЕР: Я ничего подобного не пытаюсь сказать, и ни разу не сказала. Ни разу. Но президента, который хочет эту войну завершить, мы там не наблюдаем. А если твоих граждан каждый день на улице взрывают — а ведь нам именно такие истории рассказывают… Этот человек не готов сделать ни одну… Я не хочу сказать, что он должен уступить территории…

ДЖЕЙМС МАКФЕРСОН: Но с какой стати ему заключать сделку с дьяволом? С какой стати ему договариваться с Путиным?..





ЛИЗ СТОРЕР: А нам пора на перерыв.





ДЖЕЙМС МАКФЕРСОН: …Но во время перерыва мы наш спор продолжим.

Дата выхода в эфир 31 января 2023 года.

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