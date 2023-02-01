 

Советник министра обороны Ильницкий: Запад в 2022 году пытался провести в РФ экономический и ментальный блицкриг

01.02.2023, 5:59, Новости дня
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Запад пытался в 2022 году провести в РФ блицкриг, устроить молниеносную войну в экономической и ментальной сферах, но потерпел неудачу, сообщил советник министра обороны Андрей Ильницкий в своей статье в журнале «Арсенал Отечества».

По словам Ильницкого, в феврале-марте 2022 года США и их союзники попытались устроить молниеносную войну в экономической и ментальной сферах, но допустили ошибку. Как поясняет автор, если для вооруженного блицкрига необходимо от 40 до 100 дней, то для блицкрига ментальной войны понадобится минимум один-два года, чтобы добиться предательства элит, и до 15 лет, чтобы сформировать у населения новую идентичность, передает РИА «Новости».

Советник министра обороны констатировал, что первый акт борьбы не принес Западу успеха, но привел к потере стратегической инициативы, к значительному кадровому и репутационному ущербу для так называемой пятой колонны. В то же время, по его словам, о полной неудаче Запада можно будет судить лишь к середине 2024 года, когда к элитам и населению РФ окончательно придет понимание невозможности договориться с Западом и вернуть все на исходные позиции.

Ильницкий уточняет, что блицкриг ментальной войны заключается в параличе воли противника через воздействие на его элиту и СМИ с целью затем их же руками развалить государственные институты, разложить армию и силовые структуры. Кроме того, автор выразил уверенность, что Запад ошибся, обнажив истинные цели своего ментального блицкрига, не провел достаточной предварительной подготовки, не создав красивой, но лживой альтернативы и, тем самым, нарушил правила и логику действий.

В сентябре минувшего года президент Владимир Путин заявил, что тактика блицкрига Запада против РФ не сработала. В июле 2022 года российский лидер отметил, что  действия российского ЦБ и правительства предотвратили экономический блицкриг Запада.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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