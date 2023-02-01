Директор СВР Нарышкин: НАТО повышает ставки в Украине в расчете на стратегическое поражение России

НАТО повышает ставки в противостоянии в Украине в расчете на стратегическое поражение России, но этому не бывать, сообщил директор СВР Сергей Нарышкин.

Директор СВР заявил, что НАТО повышает ставки в силу того, что у них сохранились мечты о стратегическом поражении России. Нарышкин подчеркнул, что этому не бывать, передает РИА «Новости».

Накануне в Госдуме обвинили США в ведении против РФ тотальной гибридной войны и попытке сделать ставку на нанесение РФ стратегического поражения. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, как НАТО повышает ставки в конфликте на Украине.

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