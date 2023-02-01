 

Украинский посол в Германии Макеев: Киев хочет начать дискуссию о значении ядерного оружия для защиты от нападения

01.02.2023, 5:59, Новости дня
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Киев хочет начать дискуссию о значении ядерного оружия для защиты от нападения и предоставлении ядерными державами другим странам гарантий безопасности, сообщил украинский посол в Германии Алексей Макеев.

Макеев сообщил в интервью Deutsche Welle (внесено в список СМИ-иноагентов), что власти Украины не получили полной поддержки безопасности от Соединенных Штатов, Соединенного Королевства и других ядерных держав по Будапештскому меморандуму. По его словам, это якобы был плохой сигнал для всех стран мира, которые поняли, что на самом деле только ядерное оружие может спасти их от нападения. Дипломат предложил начать эту дискуссию, добавив, что не имеет готового предложения касательно того, как могло бы выглядеть решение, передает РИА «Новости».

Напомним, в январе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поинтересовалась у главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о готовности Запада передать Украине ядерное оружие. В апреле прошлого года посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил о решимости РФ добиться безъядерного статуса Украины.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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