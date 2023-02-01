Мнение: О тщательно скрываемой «страшной правде»… От кого её прячут?

Если правду «не задушишь, не убьёшь!», то можно попытаться её хотя бы спрятать. С глаз долой, от сердца прочь. А то мало ли что. Ну, вдруг «товарищ майор» спросит строго.

Вот и пытаются прятать. По-всякому. Зачем? Просто из страха.

Но всё же попробуем дать ей новый шанс. Авось дорогу она пробьёт…

Речь ведь о людях, в конце концов.

Итак, приходится повторить, что на днях известная своей честностью, непредвзятостью и беспристрастностью американская газета The New York Times опубликовала некое расследование о потерях ЧВК «Вагнер». Конкретных цифр там не много, но прозрачный намёк имеется. Мол, всего-то за два месяца специальное кладбище в станице Бакинской Краснодарского края, где компания хоронит тех, чей контракт окончен, разрослось в семь раз. Именно так, согласно подсчётам издания по спутниковым снимкам от Maxar, увеличилось там число могил.

По этим фото журналисты издания установили, что в настоящее время на кладбище насчитывается 170 могил. Тогда как на снимках, датированных 24 ноября прошлого года, их было в семь раз меньше.

Помимо могил, журналисты издания насчитали на одном из видео с Евгением Пригожиным у часовни возле базы 21 стену-колумбарий с 42 нишами в каждой. «Что даёт основания предположить, что сотни погибших бойцов “Вагнера” либо похоронены там, либо как минимум там увековечена их память. Все ли они были убиты в Украине, или где-то ещё, неясно, но видео в любом случае показывает масштаб потерь “Вагнера”», – утверждает газета. И говорит, что такой быстрый рост совпадает по времени с интенсификаций боевых действий на «артёмовском направлении».

Причём это кладбище — для тех «бойцов, которые указали в своём завещании, что хотят быть захоронены именно здесь. Или же сирот и тех, чьи тела по каким-то причинам не хотят забирать родственники». А это, вероятно, далеко не все контрактники ЧВК.

Наконец, есть ещё одна оценка. По данным российского ТГ-канала «Осторожно.Новости» Ксении Собчак, которые охотно цитируют украинские СМИ, компания перевозит своих погибших, «почти каждый день заказывая дальнобойщиков». Есть как минимум один заказ с параметрами: «Вес — 6 тонн, объём 82 кубометра. Груз 200». Водитель должен доставить его в подмосковную Балашиху из Ленинского района Ростова-на-Дону. В машине должен быть рефрижератор, а груз «упакован в цельнометаллическую оболочку». Устно в компании-заказчике подтвердили журналистам связь с ЧВК и сообщили, что цинковые грузы «[появляются] почти каждый день». Правда, не уточнив параметров. Можно предположить, что в данном случае речь о тех, кто не изъявил желания упокоиться среди собратьев по оружию.

И если аккуратно экстраполировать эти данные, получается, счёт потерь идёт на тысячи?

Ну, многие готовы в это верить.

Но по факту имеется вот что. На кладбище в Бакинской за два месяца были похоронены 146 человек. Возможно, меньше, так как качество спутниковых снимков не позволяет с уверенностью определить, какие могилы на участке уже заполнены, а какие ещё ожидают своих будущих обитателей. Заметный цветовой контраст между ними — часть «светлые», а часть намного более тёмные, — может указывать, что более десятка прямоугольных объектов на снимке — это, на самом деле, пока что ямы.

В начале января РИА «Новости» сообщали в репортаже с кладбища, что там 93 могилы. Это значит, что примерно за полтора месяца под Бакинской были похоронены 69 человек. Что касается «колумбария», то это мемориал в честь всех погибших бойцов группы. Он находится в селе Горячий Ключ, неподалёку от станицы Бакинской. Там построена часовня, где есть мощи святого Иакова Хаматурского, привезённые из Сирии, а сам мемориал выполнен в виде кирпичных стен, напоминающих колумбарий, однако ничьих останков или праха там нет. То есть, так увековечена память о бойцах, которые погибли за все шесть с лишним лет истории «Вагнера». И, соответственно, «масштаб потерь» ЧВК в ходе именно СВО этот мемориал не показывает никак — тут уважаемое издание немного лукавит, если не сказать резче (но буквоеды могут при желании напирать на то, что в NYT и не утверждали прямо, будто эти потери связаны только с Украиной).

Если же говорить о «дальнобойных» перевозках особых грузов, то шесть тонн — это 30 «цинков». По одной из версий, «Груз 200» получивший известность во времена советской операции в Афганистане, назван так именно потому, что цинковый гроб с телом и всем остальным весит в среднем около 200 кг. Вероятно, засветившийся в «О.Н» контракт — один из самых крупных среди такого рода, потому он и привлёк внимание журналистов. Которые выяснили, что даже такие заказы в январе поступали не каждый день.

Но тут надо иметь в виду, что по времени данные перевозки совпали с крупным скандалом, вокруг тел погибших бойцов группы. Тогда Евгений Пригожин пожаловался публично, что в луганском морге «по нескольку месяцев выписывают документы о смерти», из-за чего тела накапливаются, а родственники месяцами ожидают возможности похоронить своих близких. То есть, к динамике потерь все перечисленные выше заказы на дальнюю транспортировку отношения, вероятно, не имеют. Скорее всего, они связаны с тем, что по обращению бизнесмена были приняты меры.

Пожалуй, приходится прийти к разумному выводу, что «потери» у вагнеровцев украинский и в какой-то мере западной пропагандой завышены в разы, если не в десяти раз. На деле же, бойцы группы — вполне обученные профессионалы, хорошо оснащённые и подготовленные на полигонах. Что, в общем, с неохотой и оговорками признают даже некоторые откровенно проукраинские источники. То есть, там действительно воюют не числом, а умением. Кампания же по «дискредитации» частного боевого подразделения — обычная часть информационной войны. В которую, как видим, по уши вовлечены и американские СМИ.

И сам международный масштаб этой дезинформационной кампании разве не свидетельствует как раз об эффективности «Вагнера»?

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