Das Erste – «долгосрочные пагубные последствия» — Блинкен призвал Израиль и Палестину не накалять обстановку в регионе

На фоне обострения палестино-израильского конфликта госсекретарь США Энтони Блинкен призвал стороны принять незамедлительные меры по урегулированию взрывоопасной ситуации, пишет Das Erste. По итогам встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Иерусалиме он подтвердил приверженность США концепции «двух государств для двух народов». Кроме того, госсекретарь США и глава израильского правительства обсудили противодействие Ирану и пообещали «сделать всё», чтобы помешать ему заполучить ядерное оружие.



AP

В ходе визита в Иерусалим госсекретарь США Энтони Блинкен призвал израильтян и палестинцев принять незамедлительные меры по урегулированию взрывоопасной ситуации в регионе, передаёт Das Erste.

По итогам встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху Блинкен заявил, что главная цель по-прежнему заключается в том, чтобы палестинцы и израильтяне смогли в равной мере жить в условиях «свободы, безопасности, справедливости и достоинства» в будущем. Разрешение конфликта путём создания двух государств остаётся лучшим способом достижения этой цели. Любое отклонение от этой концепции будет иметь «долгосрочные пагубные последствия для обеих стран». Поэтому США призывают все стороны «немедленно принять меры по снижению напряжённости», отметил Блинкен.

Как считает издание, визит Блинкена приходится на период крайней напряжённости в регионе. Правительство во главе с Нетаньяху — самое правое из когда-либо существовавших в Израиле — находится у власти всего месяц. С тех пор конфликт с палестинцами обострился до опасных масштабов. Во вторник Блинкен встретится с президентом Палестины Махмудом Аббасом.

В пятницу вооружённый палестинец застрелил семь человек у синагоги в иерусалимском квартале Неве-Яаков. Ещё одно нападение последовало в субботу, когда 13-летний палестинец сильно ранил двух израильтян в Восточном Иерусалиме. Ранее в четверг в результате рейда израильских военнослужащих на лагерь беженцев Дженин на Западном берегу реки Иордан были убиты десять палестинцев.

В понедельник израильские военные на Западном берегу открыли огонь по частному автомобилю. По данным израильской стороны, управлявший им палестинец во время проверки пытался протаранить патруль и скрыться. Как сообщило Министерство здравоохранения Палестины, 26-летний мужчина скончался от «огнестрельного ранения в голову, нанесённого солдатами оккупационных войск» в понедельник утром в Хевроне.

С начала года в столкновениях с израильской армией или в ходе собственных нападений было убито 34 палестинца. В прошлом году их было 172 — больше, чем когда-либо с 2006 года.

После встречи с Блинкеном Нетаньяху не упомянул о недавней эскалации насилия, а вместо этого выразил надежду на расширение так называемых Соглашений Авраама — договоров о взаимном признании и нормализации отношений между Израилем и несколькими арабскими государствами.

«Расширение круга мира, работа над тем, чтобы наконец «закрыть папку» арабо-израильского конфликта, я думаю, помогут нам достичь работоспособного решения с нашими палестинскими соседями», — заявил Нетаньяху, единственный раз упомянув палестинцев.

Нетаньяху и Блинкен вновь подтвердили свою решимость не позволить Ирану заполучить ядерное оружие. «Подобно тому, как Иран долгое время поддерживал террористов, нападающих на израильтян и другие народы, сейчас режим поставляет беспилотники, которые РФ использует на Украине», — заявил Блинкен. Взамен, по словам госсекретаря США, Москва «поставляет Ирану самое современное оружие».

Нетаньяху заявил, что в ходе переговоров с Блинкеном стороны обсудили укрепление альянса двух стран против Ирана. По его словам, международное сообщество наконец «увидело истинное лицо Ирана». «Они увидели варварство этого режима в отношении собственного народа, увидели, как он экспортирует насилие за пределы своих границ», — отметил глава израильского правительства. Он подчеркнул, что США и Израиль «сделают всё», чтобы помешать Ирану заполучить ядерное оружие, пишет Das Erste.