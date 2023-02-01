TV4 – рука об руку — Финляндия настаивает на одновременном вступлении в НАТО вместе со Швецией

Финляндия непреклонна в том, что она должна стать членом НАТО одновременно со Швецией, передаёт телеканал TV4. Об этом заявил финский министр иностранных Пекка Хаависто на пресс-конференции в понедельник после обещания президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана не одобрять заявку Стокгольма на вступление в Североатлантический альянс.

ПЕККА ХААВИСТО, министр иностранных дел Финляндии: Мы фактически подчеркнули всем нашим будущим партнёрам по НАТО, включая Венгрию и Турцию, что безопасность Финляндии и Швеции идёт рука об руку. У нас общий длинный берег Балтийского моря, и, когда НАТО начнёт планировать свою оборону в этом регионе, альянс должен будет нанести на карту как Финляндию, так и Швецию.

Вчера президент Турции Эрдоган заявил, что шведы будут шокированы тем, что Финляндии, возможно, будет дан зелёный свет на присоединение к западному оборонному альянсу, но не Швеции. Однако попытки Турции вбить клин между североевропейскими странами, которые зависят от согласия Анкары для завершения переговорного процесса по вступлению в НАТО, похоже, не увенчались успехом. Финляндия уверяет, что общая шведско-финская линия тверда и сегодня вечером министр обороны Швеции поддержал эту позицию.

ПОЛ ЙОНССОН, министр обороны Швеции: Швеция и Финляндия образуют общую военно-географическую зону, и понятно, что альянсу будет легче защищать Финляндию, если Швеция будет членом НАТО. В таком случае тогда мы придаём оборонному альянсу военно-стратегическую глубину, и это также облегчает оборону стран Балтии.

Как долго, на ваш взгляд, продлится пауза в переговорном процессе с Турцией?

ПОЛ ЙОНССОН: Я не могу спекулировать на этом. Мы по-прежнему сосредоточены на реализации трёхстороннего соглашения, заключенного Швецией, Финляндией и Турцией.

Дата выхода в эфир 30 января 2023 года.