 

Полковник ЛНР Киселев: Российские войска ведут ожесточенные бои на подступах к Артемовску с целью взятия города в клещи

01.02.2023, 1:59, Новости дня
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Российские войска в Донецкой Народной Республике ведут ожесточенные бои на подступах к Артемовску (украинское название – Бахмут) с целью взятия города в клещи и последующего выхода на Часов Яр, сообщил военный эксперт, полковник ЛНР Виталий Киселев.

Полковник рассказал, что идут ожесточенные бои и Артемовск берется в так называемые клещи с выходом на Часов Яр с целью нарушить логистические пути подвоза боеприпасов и личного состава Вооруженных сил Украины, которые перебрасываются из Часового Яра, Краматорска и Славянска, передает ТАСС.

Киселев отметил, что бои на артемовском направлении ведут российские штурмовые формирования, наносят удары артиллерия и авиация. Он выразил мнение, что попытки Киева завести в Артемовск «азовцев»* (участников запрещенной в РФ украинской террористической организации «Азов»*) не увенчаются успехом.

По словам полковника, украинские офицеры на местах, в том числе и главком ВСУ Валерий Залужный, докладывают Владимиру Зеленскому, что нужно срочно выводить подразделения из Артемовска. Как считает военный эксперт, Киев, по всей вероятности, будет понемногу выводить войска из города, в Артемовске оставят лишь бойцов территориальной обороны, которые не имеют опыта боевых действий.

Накануне советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что российские военные один за другим освобождают населенные пункты у Артемовска. В свою очередь врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВСУ перебрасывают к Угледару новые подкрепления.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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