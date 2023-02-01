Представительство ДНР в СЦКК: Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк и Горловку снарядами натовского калибра 155 мм
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк и Горловку снарядами натовского калибра 155 мм, сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Как сообщило представительство ДНР в СЦКК в своем Telegram-канале, обстрел велся в период с 00.04 до 00.10 из населенных пунктов Тоненькое, Орловка и Щербиновка, в результате пострадали Киевский район Донецка и Никитовский район Горловки.
Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин призвал отодвинуть украинские силы от конституционной границы Донецкой народной республики, чтобы ВСУ не смогли бить по территории региона.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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