 

Московский планетарий: Между «ковшом» Большой медведицы и Полярной звездой в среду в небе можно будет увидеть комету

01.02.2023, 1:58, Новости дня
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Комета C/2022 E3 (ZTF) 1 февраля пройдет в 42 млн километров от Земли, ее путь на ночном небе будет проходить между «ковшом» Большой медведицы и Полярной звездой, при отсутствии городской засветки с территории РФ комету можно будет увидеть невооруженным глазом, сообщили в Московском планетарии.

В Московском планетарии сообщили, что 12 января комета 2022 E3, открытая в марте 2022 года, достигла перигелия (ближайшей к Солнцу точки), а на минимальном расстоянии от Земли комета пройдет 1 февраля, тогда нас будет разделять всего лишь 42 млн км. Как уточнили в планетарии, путь кометы на ночном небе будет проходить между «ковшом» Большой медведицы и Полярной звездой, передает РИА «Новости».

Астрономы предполагают, что блеск кометы может достигнуть +5 – +4 звездной величины, а длина газового хвоста более 10°, то есть он будет размером с «ковш» Большой медведицы. При отсутствии городской засветки и при подходящей погоде ее можно было бы увидеть даже невооруженным глазом с территории России.

По словам научного директора Московского планетария Фаины Рублевой, движение комет, в отличие от метеоров, практически неразличимо человеческим глазом – они как бы висят на небе. По ее словам, наблюдать комету С/2022 Е3, если бы позволила погода, лучше всего было бы в предрассветные часы. В данный момент, по словам астрономов, она видна только при помощи телескопа на предрассветном небе в виде бледного размытого пятнышка.

В январе прошлого года в Роскосмосе оценили вероятность столкновения комет и астероидов с Землей.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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