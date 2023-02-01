 

Suzuki рассказала об электрическом варианте внедорожника Suzuki Jimny

01.02.2023, 1:55, Разное
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Японский внедорожник Suzuki Jimny в 2030 году могут выпустить в электрической версии.

Вместе с тем для реализации планов потребуется инвестировать свыше нескольких миллиардов долларов. В компании уточнили, что инвестиции будут распространяться на рынки Индии, Европы и Японии. Напомним, ранее продемонстрировали версию концепта Suzuki EV. В настоящее время доступны лишь модели с гибридными силовыми установками.

Однако предполагается, что после выхода автомобиля с электрическим агрегатом, далее состоится премьера и последующий старт продаж еще около пяти электрических модификаций японских автомобилей. Остальные подробности о модели пока умалчиваются.


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