Suzuki рассказала об электрическом варианте внедорожника Suzuki Jimny
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Японский внедорожник Suzuki Jimny в 2030 году могут выпустить в электрической версии.
Вместе с тем для реализации планов потребуется инвестировать свыше нескольких миллиардов долларов. В компании уточнили, что инвестиции будут распространяться на рынки Индии, Европы и Японии. Напомним, ранее продемонстрировали версию концепта Suzuki EV. В настоящее время доступны лишь модели с гибридными силовыми установками.
Однако предполагается, что после выхода автомобиля с электрическим агрегатом, далее состоится премьера и последующий старт продаж еще около пяти электрических модификаций японских автомобилей. Остальные подробности о модели пока умалчиваются.
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