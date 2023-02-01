 

Советская практика: как с легкостью получить квартиру в Москве

01.02.2023, 1:04, Разное
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Москва – многомиллионный мегаполис, по уровню развития и качеству услуг ничуть не уступающий европейским столицам. Получить квартиру в городе мечтают многие жители России, а также гости нашей страны. Регион манит граждан своими возможностями, перспективами и уровнем заработной платы.

К примеру, обычный дворник в российской столице может претендовать на зарплату до 70 тысяч рублей. Однако, как оказалось, и этого недостаточно, чтобы закрыть существующие вакансии. В разных районах города дефицит кадров варьируется от 30% до 50%.

Чтобы решить эту проблему, в нижней палате российского парламента предложили радикальный способ. Речь идет о забытой советской практике, когда дворники получали квартиры в служебное пользование. Недвижимость сотрудникам предоставлял ЖЭК.

По данным газеты “Московский комсомолец”, вернуть дворникам служебное жилье предложила депутат Светлана Разворотнева. К слову, до получения кресла в ГД РФ она активно занималась проблемами городского хозяйства как общественный деятель.

Парламентарий подчеркнула, что зарплата дворника в Москве “более-менее приличная” по сравнению с соседними регионами. Меж тем, по ее словам, если этого условия недостаточно, то необходимо выдавать дворникам служебное жилье.


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