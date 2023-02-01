 

Пока муж в больнице: С кем проводит время жена оказавшегося на грани смерти Костомарова

01.02.2023, 1:03, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Вся страна молится за выздоровление прославленного фигуриста. Экс-партнер Татьяны Навки по льду загремел в больницу, где у него диагностировали пневмонию вместе с гриппом. И уже больше двух недель Роман Костомаров находится в медучреждении.

Новости о самочувствии спортсмена ходят разные. В СМИ писали, что он буквально оказался на грани смерти! Сначала появлялась информация о том, что его подключили к ЭКМО и ИВЛ из-за тяжелой дыхательной недостаточности и пневмонии, а также ввели в искусственную кому.

В таком состоянии звезда “Ледникового периода” провела дни и ночи. А на прошлой неделе поступили радостные вести: фигурист очнулся и даже разговаривал с родственниками. Особенно за Романа Костомарова переживают его близкие люди. Накануне свое беспокойство за друга высказали Егор Бероев и Ксения Алферова: знаменитая пара призналась, что отслеживает все детали борьбы приятеля с недугом и, конечно, молится за его поправку.

При этом супруга актера Ксения Алферова считает, что настанет день, и фигурист поправится, ведь он окружен поддержкой от супруги Оксаны Домниной. Звездная пара раскрыла правду о том, чем занимается чемпионка мира, пока ее возлюбленный в больнице. Никаких сенсаций: она не бросает благоверного в сложное время, старается быть рядом, насколько это возможно, и, как выразилась жена Егора Бероева, лечит своей лаской.

“Она силой своей любви – это то, что я наблюдаю, – вытянет своего любимого человека. У Оксаны все получится!”, – сказала приятельница Романа Костомарова.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.07.22 / Мнение: Почему государства и корпорации беззащитны перед хакерами

04.12.20 / От показа Chanel до драгоценных котиков Mercury: дайджест fashion-новостей недели

16.04.22 / Голландия начала производство соевой нефти

07.07.20 / Берегись, принц Эндрю: у экс-девушки Джеффри Эпштейна есть тайный архив секс-видео со знаменитыми клиентами опального финансиста

19.02.22 / Реакция Комздрава на отравление барием петербуржцев оказалась странной

03.11.21 / Ветеран ЦРУ: антиалкогольная кампания Горбачева была частью плана по развалу СССР

12.09.21 / Родителям запретят будить детей по утрам

04.08.22 / Пчелы и тут помогут: как убрать темные круги под глазами при помощи натурального меда

19.01.23 / «Живые камни» в Румынии растут, движутся и порождают другие

02.04.22 / Переполох среди модных дам – Личное мнение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика