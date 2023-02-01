Претендующая на наследство Маркл решила загнать в могилу глупенького принца Гарри

Принц Гарри с супругой Меган Маркл пытаются развивать свой проект, сайт Archewell, который они навали в честь своего старшего наследника Арчи.

Однако после скандала в связи с выходом мемуаров герцога Сассекского коммерческий проект пары оказался под вопросом, считают эксперты. А ведь именно этот созданный в 2020-м году сайт должен был по задумке приносить чете основной доход. Но этого не случилось.

По данным британских СМИ, принц Гарри и Меган Маркл решили реорганизовать эту площадку и ищут для этого средства. Для этого Меган Маркл и принц Гарри первым делом решили произвести кадровые перестановки и сменить ряд сотрудников. Руководителем по контенту стал Бен Браунинг, который номинирован на Оскар и курировал сериал “Гарри и Меган”, а руководителем отдела маркетинга Фару Тейлор.

Впрочем, многие считают, что упомянутый сериал принес Меган Маркл больше вреда, чем популярности. Именно поэтому многие фанаты пары осудили их решение привлечь давних знакомых к развитию своего проекта. Впрочем, некоторые считают, что Меган Маркл гораздо хитрее своего глупенького мужа и все давно просчитала. Так, она уже загубила его репутацию и порвала все его связи с семьей, загоняя в могилу. Тем временем она является первой наследницей его богатого имущества.