 

Претендующая на наследство Маркл решила загнать в могилу глупенького принца Гарри

01.02.2023, 1:02, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Принц Гарри с супругой Меган Маркл пытаются развивать свой проект, сайт Archewell, который они навали в честь своего старшего наследника Арчи.

Однако после скандала в связи с выходом мемуаров герцога Сассекского коммерческий проект пары оказался под вопросом, считают эксперты. А ведь именно этот созданный в 2020-м году сайт должен был по задумке приносить чете основной доход. Но этого не случилось.

По данным британских СМИ, принц Гарри и Меган Маркл решили реорганизовать эту площадку и ищут для этого средства. Для этого Меган Маркл и принц Гарри первым делом решили произвести кадровые перестановки и сменить ряд сотрудников. Руководителем по контенту стал Бен Браунинг, который номинирован на Оскар и курировал сериал “Гарри и Меган”, а руководителем отдела маркетинга Фару Тейлор.

Впрочем, многие считают, что упомянутый сериал принес Меган Маркл больше вреда, чем популярности. Именно поэтому многие фанаты пары осудили их решение привлечь давних знакомых к развитию своего проекта. Впрочем, некоторые считают, что Меган Маркл гораздо хитрее своего глупенького мужа и все давно просчитала. Так, она уже загубила его репутацию и порвала все его связи с семьей, загоняя в могилу. Тем временем она является первой наследницей его богатого имущества.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.01.22 / Лишний вес – это не о любви к себе, но почему-то очень полные люди уверяют в обратном

08.09.21 / Картофель будет знатным. Как осенью подготовить место под будущий урожай

25.07.22 / В Москве началась реставрация монумента “Покорителям космоса”

06.01.22 / Мужчина двигал диван в своем доме и неожиданно повалился в колодец, а потом решил спуститься туда

05.01.23 / «Не поможет уменьшить счета» — Франция не намерена уходить с европейского рынка электроэнергии

12.06.21 / Бюджетная альтернатива покупным тоникам: готовим арбузные кубики для кожи лица

16.11.22 / Главное – держать себя в форме: женский гороскоп здоровья на 2023 год для всех знаков зодиака

04.07.22 / Названы крупнейшие новостройки Москвы

06.10.22 / Наталья Фриске общается с бывшим мужем только из-за совместного бизнеса за рубежом

04.11.22 / Мнение: Куды б того Владимира…

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика