Макарьев день: что нельзя делать 1 февраля

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА

1 февраля православные вспоминают Макария Великого. Его житие относится к четвертому веку. Святой родился в Египте. Он довольно рано потерял родителей, а после смерти супруги и вовсе отказался от земных дел и отправился в пустыню. Несколько лет Макарий Египетский провел в качестве отшельника.

Живя в полном одиночестве в пустыне, святой достиг просветления и стал настоящим чудотворцем. Бог даровал ему возможность исцелять людей и общаться с душами усопших. Макарий Великий обращал язычников в христианство и даже построил монастырь.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 1 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА

Наши предки поговаривали, что “пахавшие” в Макарьев день будут работать в поте лица весь год, поэтому взваливать на себя излишнюю нагрузку не рекомендуется. Важные дела луче вообще отложить, а рабочие процессы минимизировать. Обсуждать свою работу с близкими тоже не стоит.

Кроме того, 1 февраля нельзя пускать на порог незнакомцев. Согласно поверью, они могут впустить в дом злых духов. На православный праздник не следует надевать одежду темных оттенков, чтобы не было траура. Также нельзя ругаться с окружающими, браниться и сплетничать.

ТРАДИЦИИ И ПРИМЕТЫ

Отказавшись от работы, 1 февраля следует заняться благотворительностью. Кроме того в Макарьев день на Руси было принято ходить в гости к близким, проводить время за столом, рассказывая шутки.

В день памяти святого можно было узнать погоду на весну. Существовала примета: безоблачное небо, на котором сияло солнце, говорило о скором пришествии весны. В ином случае следовало ждать новых морозов.