 

Das Erste – Байден и Макрон не сошлись во мнении по поводу поставок Украине истребителей

01.02.2023, 0:50, Разное
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Президент США Джо Байден отверг идею поставки Украине американских истребителей F-16, хотя ранее в Вашингтоне заявляли, что никаких «конкретных» запретов нет, пишет Das Erste. А вот его французский коллега Эммануэль Макрон не стал категорически исключать такую возможность. Но при этом он выдвинул ряд «критериев» для отправки Киеву боевых самолётов, рассказывает немецкий телеканал.


AP

Президент США Джо Байден чётко высказался против поставок Украине американских истребителей F-16, пишет Das Erste. При этом ещё на прошлой неделе заместитель советника по национальной безопасности США Джон Финер заявил, что, в принципе, запретов на отправку Киеву каких-либо «конкретных» систем нет. Он также отметил, что Вашингтон постоянно наблюдает за ситуацией в зоне боевых действий, чтобы выяснить какое вооружение необходимо украинцам.

А вот президент Франции Эммануэль Макрон не стал категорически исключать возможности поставки Украине истребителей. Но в то же время он назвал ряд критериев для принятия такого решения и предостерёг от обострения конфликта. Во-первых, Киев должен отправить Парижу «официальный запрос». К тому же оружие не должно привести к «обострению» и его нельзя будет использовать на российской территории. Оно предназначено только для усиления обороноспособности страны. Также необходимо не допустить ослабления французской армии в результате поставок.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте согласился с выдвинутыми Макроном условиями, продолжает Das Erste. В свою очередь, он подчеркнул, что у его страны «никаких табу нет», но отправка Киеву боевых самолётов «будет серьёзным шагом». Канцлер Германии Олаф Шольц ещё на прошлой неделе высказался против поставок истребителей. Во время своего визита в Латинскую Америку он предостерёг западные государства от постоянной конкуренции в попытках превзойти друг друга в той военной помощи, которую они оказывают Украине.


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