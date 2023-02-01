Le Figaro – особенный случай — МФВ признал, что рецессия затронула Россию намного слабее, чем ожидалось

Международный валютный фонд пересмотрел свой прогноз на 2023 год в сторону большего позитива, пишет Le Figaro. Причём в случае РФ эксперты теперь ожидают рост ВВП на 0,3% вместо серьёзной рецессии. А Великобритании, наоборот, предвещают спад — причём единственной из всех развитых стран.



AP

Международный валютный фонд обновил свой прогноз на 2023 год — и он оказался более позитивным, чем прежде, пишет Le Figaro. МВФ прибавил 0,2 пункта к ожидаемому росту мировой экономики в 2023 году, и теперь рост мирового ВВП, как ожидается, составит 2,9%. Наибольшая прибавка ожидает развитые страны, отмечают эксперты.

«Риски ухудшения экономических перспектив продолжают преобладать, но они уменьшились, — говорится в сообщении МВФ. — Возможно восстановление, связанное со сжатым спросом во многих странах, или более быстрое снижение инфляции».

Для Франции прогноз не изменился. Её ВВП должен вырасти на 0,7% в этом году, как и в среднем по еврозоне. Банк Франции менее оптимистичен: он прогнозирует рост ВВП всего на 0,3%. А французское правительство, наоборот, делает ставку на 1%.

Единственная страна с развитой экономикой, у которой ожидается спад в этом году, — это Великобритания. Для неё у МВФ прогноз отрицательный: – 0,6%.

Случай РФ автор статьи и вовсе называет особенным. МВФ пересмотрел свой прогноз по РФ на 2,6% и теперь ожидает от неё роста на 0,3%. По данным МВФ, рецессия в РФ намного слабее, чем считают другие международные организации. По оценке МВФ, ВВП РФ в 2022 году упал всего на 2,2%, тогда как, например, Всемирный банк оценивает падение в 3,5%. Отсюда и разница в прогнозах: Всемирный банк считает, что ВВП РФ в 2023 году снизится ещё на 3,3%.

Но автор статьи предупреждает, что даже если мировая экономика в этом году будет чувствовать себя лучше, чем ожидалось, рост ВВП должен серьёзно замедлиться по сравнению с прошлым годом. В еврозоне, по прогнозу МВФ, рост снизится с +3,5% в 2022 году до +0,7% в этом году.



Китаю обещают рост на 5,2% в 2023 году, но МВФ напоминает, как на экономике страны сказалась пандемия. Кроме того, там предупреждают о последствиях конфликта на Украине, а также о росте мировой задолженности, пишет Le Figaro.