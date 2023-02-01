Эффект 3D: тренд маникюра на новый сезон – блестки, хром и геометрия

Ухоженные красивые руки – женская гордость. Само собой, особое внимание уделяется ногтям. Лучшие тренды маникюра в 2023 году заключаются в 3D-эффектах, хромированных текстурах и акцентах на геометрии. В этой статье описаны особо яркие и интересные варианты.

Блестящие ногти

Взгляните на главное фото. Ключ к успеху в этом тренде — крупные блестки. Наносите их под верхнее покрытие. Используйте пинцет, чтобы нанести каждую блестку по отдельности для более продуманного дизайна.

Монохромный маникюр

В то время как тренды нейл-арта прошлых лет включали в себя смешивание и сопоставление как можно большего количества узоров и цветов, в 2023 году все становится немного более минималистичным. Прозрачная естественная основа и одноцветный дизайн — это просто, но эффектно.

Что касается используемых цветов, в этом году в тренде темные глянцевые оттенки. Ключом к такому варианту маникюра является блеск, поэтому обязательно используйте ультраглянцевый верхний слой.

3D-детали в нейл-арте

Существует множество способов, благодаря которым вы можете добавить трехмерные детали к своему маникюру. Это могут быть стик-наклейки или структурированный гель.

Хромированные акценты

Серебряный хром играет огромную роль в нейл-арте. Мы увидим более смелую альтернативу тренду «глазированный пончик». Подумайте о зеркальной отделке, множестве ярких, богатых тонов и металлических текстурах.

«Ногти ауры»

Акварельный маникюр? Эффект градиента? Как бы вы это ни называли, тенденция (которая включает в себя смешивание двух или более оттенков) является невероятно популярной в 2023 году.