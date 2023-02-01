Правозащитная организация Human Rights Watch заявила о применении ВСУ запрещенных мин

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01.02.2023, 0:36, Новости дня
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) неоднократно применяли запрещенные противопехотные мины «Лепесток», в результате чего возле Изюма погибли 11 человек, количество раненых более значительно, сообщила правозащитная НПО Human Rights Watch.

В докладе правозащитников говорится, что факты использования противопехотных мин в районе Изюма очевидны, Украина должна расследовать их, поскольку является участником Договора о запрещении мин 1997 года, который запрещает любое использование противопехотных мин, передает ТАСС.

Руководящий сотрудник HRW Стив Гуз, занимающийся вопросами вооружений, предположил, что ВСУ разбрасывали наземные мины в районе Изюма на довольно большой площади, что привело к жертвам среди гражданского населения и представляет для мирных граждан постоянную опасность. Также он отметил, что действия РФ в Украине не оправдывают использование мин.

Сообщается, что Human Rights Watch задокументировала применение мин ПФМ-1 «Лепесток» в девяти различных районах города Изюм и его окрестностях и подтвердила, что жертвами этого типа боеприпасов стали 11 человек. Также сообщается, что медработники помогли 50 раненым мирным жителям, на минах подорвались пятеро детей. Травмы, которые получили пострадавшие, связаны с травматическими ампутациями стопы или голени, что соответствует характеру повреждений от подрыва ПФМ-1.

Правозащитники сообщают, что не смогли найти доказательства того, что российские войска применяли «Лепесток» на Украине.

Ранее руководитель организации «Справедливая защита» Виталий Галахов сообщил, что число мирных жителей в ДНР, пострадавших от забрасываемых ВСУ противопехотных мин ПФМ-1 «Лепесток», составило 87 человек, один из них умер.

Напомним, Украина разбрасывает на освобожденных Россией территориях противопехотные мины «Лепесток», которые запрещены Оттавской конвенцией. Особое коварство мины для мирных граждан состоит в том, что из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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