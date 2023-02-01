NYT: Российская внешняя торговля вышла на предшествующий началу спецоперации в Украине уровень

Российская внешняя торговля в основном вышла на предшествующий началу специальной военной операции в Украине уровень, а экономика РФ в целом оказалась более стойкой, чем рассчитывали на Западе, что ставит вопрос об эффективности западных санкций, информирует The New York Times.

Издание констатировало, что российская торговля в основном вернулась на уровень, на котором находилась до начала специальной военной операции в Украине в феврале 2022 года, а российский импорт, по оценкам аналитиков, возможно, уже вышел на довоенный уровень, или скоро достигнет его, передает ТАСС.

Издание пришло к выводу, что многим странам оказалось сложно разорвать или сократить торговые связи с Россией по требованию Запада. Согласно данным исследования из университета Санкт-Галлена в Швейцарии, которые цитирует издание, меньше 9% компаний из стран Евросоюза и G7 прекратили отношения со своими российскими партнерами.

Издание отметило, что экономика РФ оказалась на удивление стойкой, что ставит вопрос об эффективности западных санкций. При этом другим странам оказалось трудно отказаться от зависимости от российских энергоносителей и других ресурсов, а российский Центробанк сумел удержать курс рубля и обеспечить стабильность финансовых рынков. Издание также приводит последние данные МВФ о переходе российской экономики к росту.

Напомним, во вторник МВФ предсказал переход экономики РФ к росту в 2023 году. Тем временем в ЦБ РФ заявили об устойчивости экономики РФ к внешним шокам.

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