Президент США Байден: Изменение климата для человечества опаснее ядерного оружия

Президент Соединенных Штатов Джо Байден выступил с утверждением, что изменение климата для человечества якобы опаснее ядерного оружия.

В ходе мероприятия национального комитета Демократической партии Байден заявил, что изменение климата является экзистенциальной угрозой человечеству, которая опаснее ядерного оружия, передает РИА «Новости».

Ранее экс-сотрудник Белого дома Пол Крейг Роберт предупредил, что внешняя политика Соединенных Штатов по отношению к РФ приблизила мир к грани ядерной войны.

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