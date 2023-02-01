 

Президент США Байден: Изменение климата для человечества опаснее ядерного оружия

01.02.2023, 0:36, Новости дня
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден выступил с утверждением, что изменение климата для человечества якобы опаснее ядерного оружия.

В ходе мероприятия национального комитета Демократической партии Байден заявил, что изменение климата является экзистенциальной угрозой человечеству, которая опаснее ядерного оружия, передает РИА «Новости».

Ранее экс-сотрудник Белого дома Пол Крейг Роберт предупредил, что внешняя политика Соединенных Штатов по отношению к РФ приблизила мир к грани ядерной войны.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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