 

Марка Toyota осенью возродит легендарный внедорожник Rankle 70

01.02.2023, 0:35, Разное
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Японский автогигант Toyota объявил о планах возобновить выпуск легендарной модели внедорожника Rankle 70.

Сообщается, что официальная премьера автомобиля состоится осенью нынешнего года. Несколько лет назад уже рассматривалась версия относительно возобновления выпуска легендарного автомобиля, однако пока японский бренд не раскрывал конечных планов. Благодаря появлению в продаже Rankle 70 планируется существенно повысить спрос на технику японской марки.

Под капотом внедорожника могут применить 2,8-литровый дизельный агрегат, однако его мощность пока не раскрыта. Новый Rankle 70 получил шестиступенчатую автоматическую коробку передач. Остальные данные пока не раскрыты.


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