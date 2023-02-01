 

Сhery сертифицировала новый седан OMODA S5 для рынка России

01.02.2023, 0:35, Разное
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Китайская автомобильная марка Omoda в скором времени презентует на российском рынке новую модель седана.

Пока производитель не называет имя данной модели, но ряд экспертов предполагают, что речь идет о версии Arrizo 6 Pro. Данный автомобиль пользуется достаточно высоким спросом на китайском рынке. Модель обладает удлиненным кузовом на 4,6 метра. В начальной комплектации применили 1,5-литровый бензиновый мотор на 116 л.с. Новинка в максимальной конфигурации имеет 1,5-литровый мотор на 156 л.с.

В разных исполнениях китайский седан Arrizo 6 Pro получил механическую коробку передач и вариатор. Пока остальные подробности о новинке для россиян не называют до презентации.


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