Компания Haval начала производство нового кроссовера
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Известная марка Haval готовится выпустить новую модель кроссовера под названием Haval H-Dog.
Выпущенная новинка предполагает единственную версию с белым цветом кузова. Кроме того, разработчиками предусмотрен под капотом 2-литровый бензиновый двигатель на 238 л.с. мощности. В разных комплектациях приобрести кроссовер H-Dog можно с полным или передним приводом. Для Китая выпускают только бензиновую модификацию, но далее состоится выпуск гибридной комплектации паркетника.
В данном случае мощность гибридного кроссовера H-Dog будет достигать 326 л.с. Начало продаж ожидается уже в ближайшее время, однако для россиян автомобиль пока останется недоступным.
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