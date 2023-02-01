Компания Haval начала производство нового кроссовера

Известная марка Haval готовится выпустить новую модель кроссовера под названием Haval H-Dog.

Выпущенная новинка предполагает единственную версию с белым цветом кузова. Кроме того, разработчиками предусмотрен под капотом 2-литровый бензиновый двигатель на 238 л.с. мощности. В разных комплектациях приобрести кроссовер H-Dog можно с полным или передним приводом. Для Китая выпускают только бензиновую модификацию, но далее состоится выпуск гибридной комплектации паркетника.

В данном случае мощность гибридного кроссовера H-Dog будет достигать 326 л.с. Начало продаж ожидается уже в ближайшее время, однако для россиян автомобиль пока останется недоступным.