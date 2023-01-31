 

Вести – украинский языковой омбудсмен надеется, что русский запретят во всех вузах Украины

31.01.2023, 23:30, Разное
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Уполномоченный по защите украинского языка Тарас Кремень поддержал решение о запрете общения на русском языке на территории Киево-Могилянской академии. Как пишут «Вести», омбудсмен надеется, что такое решение будет принято и в других университетах Украины.


AP

Уполномоченный по защите украинского языка Тарас Кремень поддержал решение о запрете общения на русском языке на территории Киево-Могилянской академии. Как передают «Вести», об этом сообщили в пресс-службе омбудсмена.

Кремень заявил, что «Могилянка» дала «достаточно мощное начало». Омбудсмен надеется, что решение будет принято и в других университетах Украины.

«Я поддерживаю это решение и считаю, что в каждом университете должны быть созданы лучшие возможности для воспитания действительно патриотических, волевых, образованных граждан Украины», — заявил Кремень.

Он напомнил, что законодательство отмечает, что язык образовательного процесса — государственный. Омбудсмен призвал Министерство образования и науки Украины и Союз ректоров высших учебных заведений принять дополнительные меры по соблюдению закона для недопущения нарушений, «которые, к сожалению, имеют место в отдельных учреждениях».

«В условиях российско-украинской войны вопрос защиты языка и его утверждения — среди приоритетных, поэтому сфера образования должна быть примером в вопросах защиты национальных интересов», — отметил омбудсмен.

Как напоминает издание, ранее в национальном университете Киево-Могилянская академия запретили использовать русский язык. Речь идёт о запрете общения между собой и для преподавателей, и для студентов, и для административного персонала. Преподавание на русском в вузе и так было запрещено.

По словам президента «Могилянки» Сергея Квита, никаких наказаний за употребление русского не будет и никто не будет специально отслеживать язык общения людей между собой.

«Смысл в том, чтобы менять нашу корпоративную культуру. Никто не будет подслушивать студентов, но внутреннее общественное мнение таково, что это будет способствовать тому, чтобы «Могилянка» полностью была украиноязычным университетом», — объяснил он.


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