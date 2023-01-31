Breitbart – поставки танков НАТО Киеву не изменят ситуацию на местах и ход конфликта

Американский подполковник и военный эксперт Дэниел Дэвис уверен, что поставки танков НАТО на Украину не изменят ситуацию на местах и ход конфликта. Как он рассказал в интервью Breitbart, необученные экипажи мало что смогут сделать с современной техникой. Кроме того, отметил Дэвис, такая недальновидная политика в поставках вооружений может спровоцировать ядерную войну.



AP

Поставки новых танков на Украину не изменят ситуацию на местах и ход конфликта с Россией. Об этом рассказал подполковник в отставке Дэниел Дэвис, подчеркнувший, что у США нет ни плана, ни стратегии, и предупредивший о реальной опасности применения положения натовского устава о «взаимной обороне», что спровоцирует ядерную войну.

Дэвис, работающий старшим научным сотрудником и военным экспертом в фонде Defense Priorities, 20 лет посвятил действительной военной службе, побывал в боевых командировках в Ираке и Афганистане и был награждён двумя медалями «Бронзовая звезда». В своём эксклюзивном интервью Breitbart Дэвис рассказал об обстановке в зоне украинского конфликта.

Назвав недавнее решение США, Германии и прочих европейских стран отправить на Украину танки «масштабной информационной операцией» и «переломным моментом», Дэвис предупредил, что информационные операции и заявления «не становятся реальностью на поле боя».

«Я участвовал в боевых операциях и танковых боях; я патрулировал границу между Востоком и Западом в годы холодной войны, когда советское вторжение было вполне вероятно; в середине 2000-х я был заместителем командира бронетанкового разведывательного батальона 1-й бронетанковой дивизии в Германии. И я могу вам сказать, что получение натовских танков не равноценно достижению успеха на поле боя», — объяснил он.

Дэвис усомнился в представлениях многочисленных экспертов о том, что новые танки будут очень эффективны на поле боя.

«Проблема заключается вот в чём. То, что эффективно в видеоиграх и на бумаге — это ещё надо претворить в жизнь в реальной обстановке, — заявил он. — Очень немногие люди из западных СМИ, да и из других СМИ тоже понимают, как формируется боевая мощь. Конечно, техника очень важна, но это ещё не всё. 99 процентов успеха — это люди, эксплуатирующие боевую технику».

Чтобы добиться этого, отметил Дэвис, «нужна натренированность каждого члена экипажа танка, а также подготовленность всего экипажа в целом, который знает, как надо воевать вместе».

«Потом нужен хорошо подготовленный взвод, нужны подготовленные взводы в составе роты, роты в составе батальона. А если вести речь о боевых операциях более высокого уровня, то и батальоны в составе бригад и так далее», — заявил он.

Вспомнив, как его подразделение проходило «интенсивную подготовку» в Европе и Саудовской Аравии, прежде чем вступить в бой, отрабатывая действия в условиях, приближенных к боевым, Дэвис отметил, что она проходила с участием командиров, занимавших ключевые должности и имевших многолетний опыт. По словам подполковника, это «невозможно сделать быстро».

«Нельзя отправить 500 украинских желторотых пацанов в Германию, провести с ними шестинедельных курс боевой подготовки и считать, что результат на выходе будет такой же. Просто у этих парней нет опыта, — заявил он. — У них нет даже базового представления о том, что мы впитывали всю свою карьеру в ходе своего обучения, прежде чем прибывали на годичную подготовку такого типа».

Дэвис считает, что некоторые из этих людей «в жизни не видели такую технику» и им «придётся подналечь на учёбу, потому что уже через несколько месяцев они окажутся в бою, по крайней мере, именно так они говорят». И им каким-то образом придется всё это усваивать, чтобы действовать результативно в боевых условиях.

«То есть, на первый взгляд, это смехотворно, — заявил подполковник. — Что я имею в виду? Эти люди понятия не имеют, как создаётся реальная боевая мощь».

«Может, в кино так бывает или в видеоиграх, типа ты просто получаешь эти возможности в игре и — бах! Ты уже обладаешь всеми этими возможностями, как будто прошёл всю подготовку и в полной мере обучен. Но в действительности это так не работает», — добавил он.

Дэвис указывает и на другую проблему, состоящую в том, что у Украины на всём протяжении конфликта имелось стратегическое оружие: «Что, у Украины не было танков? И вдруг они ей понадобились, потому что Зеленский внезапно сказал, что Украине нужно 300 новых танков?»

«Дело в том, что у них уже есть около тысячи танков, а по словам Bloomberg, они получили примерно 410 танков советской эпохи в дополнение к тому, что у них сохранилось с начала боевых действий», — заявил он.

«Так что у них есть и танки, и артиллерийские орудия, — добавил он. — Мы дали им много всего. У них также есть реактивные пусковые установки».

Дэвис задал вопрос: что сделают иначе «абрамсы» или «леопарды»? Чем они так разительно отличаются от Т-72, Т-80 или Т-64, которые имеются у украинцев в настоящее время?

«Об этом никто даже не говорит, — отметил он. — Все типа: у вас уже есть танки, но можно сказать, что наши «абрамсы» лучше. Но что они будут делать на поле боя? Я просмотрел весь интернет в поисках информации за несколько месяцев. И я не нашёл почти никаких сообщений о танковых боях».

«Украина за год боевых действий так и не изгнала русских из Донбасса, — заявил Дэвис. — Так почему же вы думаете, что с появлением танков других марок всё вдруг сразу изменится?»

Подполковник Дэвис отмечает: «Если бы поставки всей этой техники, о которой идёт речь последние восемь дней, в сочетании с тем, что уже поставляется десятком европейских стран, были нацелены на завершение военных действий, причём победное их завершение для Украины, без ядерного ответного удара со стороны России, то я бы назвал такие поставки достойным делом».

Но ничего подобного нет, заявляет он.

«Всё, что вы делаете, — это вынуждаете русских желать военных действий, — предостерёг Дэвис. — Это не сдержит Россию, не поколеблет её, не заставит подсчитать издержки. Эффект во всей РФ будет прямо противоположный».

«Если хотите, у них появится больше желания действовать агрессивно, — добавил он. — Они в такой ситуации абсолютно убеждены, что не могут и не должны проиграть, и начинают действовать с удвоенными усилиями».

По словам Дэвиса, «даже если посмотреть на население РФ в целом — вы не увидите там больше никаких протестов, вы очень редко увидите негативные комментарии в соцсетях. А ведь это обычно люди, которые даже не находятся в России».

«В РФ вы ничего подобного не увидите, так как люди там в основном убеждены, что это надо сделать. Они чувствуют, что имеют полное право говорить, что сейчас всё НАТО против них», — заявил Дэвис.

По его словам, это не какая-нибудь фантазия, это «реальность, практически создаваемая на местах, и вы её видите».

«Мы делаем всё, разве что не нажимаем физически на спусковой крючок, — считает он. — Мы предоставляем разведывательную информацию. Мы поставляем боеприпасы, мы поставляем оружие и технику для ремонта. Мы делаем буквально всё, разве что не нажимаем на спусковой крючок».

Дэвис предлагает представить, что какая-то страна делает то же самое с Соединёнными Штатами.

«Представьте, что во время войны в Афганистане РФ и Китай полностью поддержали террористов, дали им всё, что у них было, включая самое современное оружие для уничтожения американских солдат, — заявил он. — Думаете, мы бы с этим смирились? Посчитали, что всё нормально? Да мы бы обезумели, мы бы войну с ними развязали».

Из всего вышесказанного Дэвис делает однозначное заключение, состоящее в том, что у США нет плана.

«У нас нет стратегии, — говорит он. — Никто не спрашивает, что будет дальше. Мы только что до хрипоты говорили о провалах США в ходе операции «Иракская свобода». Когда мы вошли туда в 2003 году, никто не говорил, что будет дальше и когда. Мы одержали лёгкую военную победу, но не знали, что делать дальше. И мы с тех пор расплачиваемся за это».

«Всё, что случилось потом, — это из-за отсутствия у нас плана», — добавил он.

По словам Дэвиса, сейчас американцы делают то же самое — у них нет плана: «Мы просто передаём всё это, никто ни о чём не говорит, нет даже гипотетических общих заявлений. Чего мы этим добьёмся? Какой будет результат от передачи танков? Что мы пытаемся сделать там, на месте? Какую выгоду это принесет Соединённым Штатам Америки?»

«Таких разговоров вообще никто не ведёт, — подчёркивает подполковник. — Мы даже не знаем, что хотим сделать».

Дэвис также подчёркивает уникальность сложившейся ситуации.

«С самого начала Запад просто не осознаёт, что это никакая не Сирия, это не Ирак, это не Ливия и не Йемен. Это даже не Иран», — заявляет он.

«Во всех этих странах мы делали всё, что хотели, и нам было всё равно, что они могут сделать в ответ, так как мы знали, что у них нет никаких возможностей», — отмечает он.

По словам Дэвиса, «такой же менталитет у нас сложился и в отношении России, хотя она обладает самым большим в мире ядерным арсеналом».

«Она может кое-что сделать. Здесь правила другие. Нельзя вести себя и действовать в интересах РФ или против них, как можно было действовать против Сирии», — объяснил он.

«Нельзя просто так нанести удар по России, особенно по её территории, как можно было ударить по Сирии или как мы действовали в Ливии и во всех прочих местах, не беспокоясь о том, что произойдёт, — добавил Дэвис. — А сейчас нам приходится беспокоиться об этом».