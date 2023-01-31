Премьер Греции Мицотакис сообщил, что страна не будет поставлять танки Leopard 2 на Украину

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис во время визита в Японию заявил, что его страна не будет поставлять танки Leopard 2 на Украину, информирует греческий портал onalert.gr.

По его словам, Греция и так оказала большую помощь Украине, например, предоставив бронированные машины пехоты. Танки Leopard 2 власти страны отказались давать по причине того, что они необходимы самой Греции.

«Мы ясно дали понять, что мы готовы поддерживать Украину, но не в ущерб нашим оборонным возможностям», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

Ранее власти США объявили о намерении передать Киеву 31 танк M1 Abrams, а правительство Германии подтвердило, что направит Украине 14 танков Leopard 2 и выдаст другим странам разрешение на эти же действия.

В декабре 2022 года Греция заверила Россию, что помнит об обязательстве не передавать третьим странам российские зенитно-ракетные комплексы С-300.

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