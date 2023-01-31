Премьер Греции Мицотакис сообщил, что страна не будет поставлять танки Leopard 2 на Украину
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис во время визита в Японию заявил, что его страна не будет поставлять танки Leopard 2 на Украину, информирует греческий портал onalert.gr.
По его словам, Греция и так оказала большую помощь Украине, например, предоставив бронированные машины пехоты. Танки Leopard 2 власти страны отказались давать по причине того, что они необходимы самой Греции.
«Мы ясно дали понять, что мы готовы поддерживать Украину, но не в ущерб нашим оборонным возможностям», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
Ранее власти США объявили о намерении передать Киеву 31 танк M1 Abrams, а правительство Германии подтвердило, что направит Украине 14 танков Leopard 2 и выдаст другим странам разрешение на эти же действия.
В декабре 2022 года Греция заверила Россию, что помнит об обязательстве не передавать третьим странам российские зенитно-ракетные комплексы С-300.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет