Депутат Слуцкий: США нарушают СНВ-3 в части о неделимости безопасности, именно США объявили РФ тотальную гибридную войну

Соединенные Штаты откровенно нарушают договор СНВ-3, начиная с преамбулы договора в части неделимости безопасности, именно США объявили РФ тотальную гибридную войну и делают ставку на нанесение РФ стратегического поражения, сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Парламентарий подчеркнул, что Соединенные Штаты сами откровенно нарушают СНВ-3, начиная с преамбулы договора в части неделимости безопасности. Слуцкий выразил уверенность, что не Вашингтону здесь в чем-то обвинять Россию. Он указал, что это именно Соединенные Штаты объявили РФ тотальную гибридную войну и делают ставку на нанесение нашей стране стратегического поражения, передает РИА «Новости».

Также он отметил, что именно США в рамках договора СНВ-3 откровенно злоупотребляют, выводя из-под зачета якобы переоборудованные стратегические наступательные вооружения. Парламентарий напомнил позицию МИД, согласно которой Москва никого в СНВ-3 силой не держит, но безусловно будет сожалеть, если Вашингтон решит снова в одностороннем порядке и под надуманным предлогом разрушить договор.

В свою очередь депутат Госдумы Олег Морозов отметил, что Россия на полшага опережает другие страны в области стратегического наступательного вооружения, поэтому надо действовать по-американски, то есть толковать Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) так, как это выгодно России, в том числе «блокировать» инспекции, если это необходимо ради безопасности нашей страны. Он подчеркнул, что разрушать договоры, а после обвинять в этом Россию – любимая американская забава.

Ранее во вторник Госдепартамент направил в Конгресс США уведомление о том, что считает нарушением ДСНВ «блокирование» Россией американских инспекций. В МИД назвали странными требования США о возобновлении инспекции ядерного оружия РФ в условиях угроз Киева нанести удар по российским объектам стратегических наступательных сил.

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