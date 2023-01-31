МОК: Флаги, гимны, цвета или другие опознавательные знаки России не будут демонстрироваться на спортивных мероприятиях

Флаги, гимны, цвета или какие-либо другие опознавательные знаки РФ и Белоруссии не будут демонстрироваться ни на одном спортивном мероприятии, сообщили в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК).

В МОК заявили, что санкции против российского и белорусского государств и правительств были единогласно подтверждены на недавнем Олимпийском саммите 9 декабря 2022 года и не подлежат обсуждению. В МОК подчеркнули, что никакие флаги, гимны, цвета или какие-либо другие опознавательные знаки РФ и Белоруссии не будут демонстрироваться ни на одном спортивном мероприятии или встрече, включая места их проведения, передает ТАСС.

По версии МОК, ни одно международное спортивное мероприятие не должно проводиться в РФ и Белоруссии и не должно быть поддержанным международной федерацией или национальным олимпийским комитетом. Кроме того, в МОК утверждают, что ни один представитель чиновник из РФ или Белоруссии не должен быть приглашен или аккредитован на какое-либо международное спортивное мероприятие или встречу.

Ранее президент Олимпийского комитета РФ (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что россияне должны участвовать в соревнованиях на тех же условиях, что и спортсмены других стран. Он подчеркнул, что дополнительные условия Олимпийским комитетом РФ не приветствуются, в особенности те, которые включают политическую составляющую.

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