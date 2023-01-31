 

В Белоруссии стартуют продажи кроссовера Jetour X70

31.01.2023, 23:15, Разное
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О возможном поступлении новых кроссоверов Jetour в РФ стало известно совсем недавно, однако точные сроки пока не указаны.

Вместе с тем китайский автопроизводитель Jetour намерен начать продажи моделей Jetour X70 в Белоруссии уже к концу марта. Однако на этом автомобиле не намерены останавливаться, так как в дальнейшем в продажу запустят популярные модели X70 Plus, X90 Plus и Jetour X1. Речь идет исключительно о тех автомобилях, которые произведены на заводе в Казахстане.

Более того, именно те же модификации в дальнейшем будут продаваться на российском рынке. Пока в компании не раскрывают точные сроки выхода в свободную продажу, а также стоимость новых китайских кроссоверов.


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