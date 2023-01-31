 

Mitsubishi проводит тестовые испытания нового пикапа Mitsubishi L200

31.01.2023, 23:15, Разное
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Японский бренд Mitsubishi объявил о начале тестовых заездов обновленной версии пикапа Mitsubishi L200.

Официальную презентацию транспортного средства проведут уже в следующем году. Кроме того, планируется поступление еще нескольких автомобилей, которые основаны на той же платформе. Обновленный экземпляр пикапа L200 выгодно отличается привлекательным внешним видом. В частности, модернизировали решетку радиатора, светодиодные фары, а также обновили бампера.

Также указали, что в продажу запустят модификации с 2,3 и 2,4-литровыми турбированными агрегатами. Для нового кроссовера предусмотрели улучшенную систему полного привода. Пока разработчики не называют никаких других особенностей будущего пикапа.


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