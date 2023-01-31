Мнение: Ленинским курсом идете, товарищи!

Уже несколько дней все обсуждают эту крышесносящую табличку – переименования улиц в Мелитополе, затеянное новой, то есть российской властью. Сначала все просто не верили, что такое вообще может быть (типа переименовать улицу Ярослава Мудрого в улицу Розы Люксембург, а Локомотивную – в улицу Дмитрия Ульянова). Но вчера пришло подтверждение от администрации Мелитополя – да, мол, именно так и переименовываем. Была улица Александра Довженко – будет улица Карла, извините, Либкнехта. “А чо вы нам сделаете?”

Я могу только мрачно порадоваться – налицо очередное подтверждение моей теории. Никаких “русских” действительно нет – есть только советские (или, если хотите, советские просто присвоили себе наименование вымерших русских). Поэтому вполне естественно, что советские возвращают захваченным ими городам советские названия ВСЕГО, а заодно втыкают везде, где находят, статуи Ленина, того же Либкнехта и прочих своих идолов (про которых они практически ничего не знают, кроме того, что им положено поклоняться, потому что диды поклонялись).

Феерия, конечно. Но есть в этом и плюс: вот так, на табличке, просто читая только левые колонки в этих табличках (где, как утверждают, просто воспроизведены названия улиц, бывшие в городе до 1991 года) – как-то по-новому ощущаешь весь мрачный абсурд советского морока, советской эпохи. Ну в самом деле – разве могли нормальные люди по доброй воле назвать улицы маленького ни в чем не повинного южного, курортного городка таким диким набором жутких фамилий, НЕ ИМЕЮЩИХ к этому городку вообще никакого отношения? Маркса, Ленина, Димитрова, Блюхера, Либкнехта, Красина, Крупской, Дзержинского… Краснофлотской, Коммунаров, Комсомольская… А ведь так было ВЕЗДЕ. Стандартный набор для ЛЮБОГО совдеповского города во всех 15 республиках. Каббала какая-то, прости господи. Набор дьявольских бессмысленных заклинаний. Чур меня!

А ведь страшная орда этих азиатских каббалистов опять при оружии и льет кровь без остановки, свою и чужую. Льет и не пьянеет. Заодно, кстати, наглядно опровергая расхожую байку, что “всё это сделали евреи”. Нет, всё это сделали СОВЕТСКИЕ.