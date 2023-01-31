 

Боня и Собчак возмущены – Личное мнение

31.01.2023, 22:28, Разное
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Вы не поверите, но оттоптавшись на Танюшке и её нарядах от Петросяна, мадам из Монако накинулась на — вот счас не ржать только! — на Опру, Ким Кардашьян и Дженнифер Лопес.

Пришла и сказала: а чего так много ретуши на фотографии? Вот эта фотка, послужившая поводом:


Фото: Соцсети

Нет, ну всё понятно — с блюрчиком перебор. Но минуточку, вы только поймите, кто это говорит и кому!

Во-первых, кто.

Нет, мы все видели фотографии Бони без фотоприглаживания.

Нельзя сказать, что Боня прямо всегда себя фотошопит. Иногда мы с вами такое видим, что хочется Боню обнять, пожалеть, поплакать. Сказать, что нужно пить больше воды, посещать спортзал и косметолога.

Но тем не менее, фоточки, которые она сама выкладывает, настолько заблюрены, что если и есть королева фотошопа, то первый претендент на корону — Боня.

Во-вторых, кого критикует Боня.

Трёх женщин, которых знает весь мир. Мадам с красной дорожки о себе возомнила, что её авторитетное мнение важно Джей Ло, Опре Уинфри и Кардашьян?

Все имеют состояние близкое к миллиарду. Все сами себя сделали. Нет, прошу не путать успех Бони на Доме 2 с понятием «сама себя сделала».

Наверное, в этом причина — у Бони-то миллиарда заработанных денег нет.

Спасибо, что Боня ограничилась только критикой лиц, а не нарядов и брошек. Ну, это правильно — утром критикуем одежду, а после обеда — лица.

Ну, и на закусочку — вслед за Боней возмутилась и другая ведущая из Дома 2, Собчак зовут.


Фото: Соцсети

Ксюха тоже возмущена фотошопом, чтобы быть в тренде мировой повестки дня. Говорит, что не может различить звёзд на фотографии. В ответ Лопес, Кардашьян и Опра могут сказать, что не знают Собчак, но это им не поможет.

А я, добрая душа, так скажу Вике и Ксюше: вы такие миленькие, что с фотошопом, что без него!

Источник: Лена Миро


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