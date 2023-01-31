Движение машин по Крымскому мосту восстановлено после ремонта.

По Крымскому мосту было возобновлено движение автомобилей и автобусов. Проезд был закрыт после террористического акта в октябре прошлого года, напоминают “Вести Подмосковья”.

“Движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами”, – цитирует Минтранс RT.

Телеканал “360” сообщает, что по плану все четыре пролета установят в проектное положение уже в следующем месяце.