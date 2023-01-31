 

Почему дочь отказалась от громкой фамилии съеденной раком Полищук

31.01.2023, 22:25, Разное
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Дочь покойной звезды советского и российского кино Любови Полищук Мариэтта Цигаль-Полищук сама успешно построила карьеру и стала успешной актрисой. Но тень матери преследует ее всю жизнь, и она априори всегда называется “дочерью Полищук”. В свежем интервью она призналась, каково это.

По словам 38-летней Мариэтты Цигаль-Полищук, имя ее заслуженной матери никак не мешает ей на пути, скорее наоборот. Сравнения с народной артисткой России ее не смущают. При этом в детстве она не любила, когда ее связывают с матерью и даже не взяла ее фамилию. Сделать это она додумалась только повзрослев.

“Не хватило ума отдать маме должное, взяв ее фамилию, хотя она переживала на эту тему”, – рассказала дочь Полищук.

Сейчас дочь актрисы воспитывает 13-летнего сына Григория. Мальчик мечтает тоже пойти по стопам бабушки и матери и стать актером, пишет ОСН.

Напомним, Любовь Полищук умерла в возрасте 57 лет 28 ноября 2006 года после долгой борьбы с раком. У актрисы была саркома позвоночника. Актрису выматывали адские боли в спине, которые начались у нее после падения на съемках фильма “Двенадцать стульев”, сообщает Пятый канал. Тогда Андрей Миронов поскользнулся и уронил ее, Любовь Полищук сильно ударилась. Потом актриса еще раз сильно травмировалась. Она выбила три межпозвонковых диска, делая акробатический трюк во время выступления. Но и на этом удары не закончились. Позже этого актриса попала в аварию и снова травмировалась. Тогда у нее и выявили саркому.


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