Экс-посол США в Германии – старый миропорядок обречён — Запад вынужден измениться

На фоне событий на Украине складывается устойчивое впечатление, что прежний миропорядок обречён на крах, заявил в интервью Die Welt бывший посол США в Германии Джон Корнблум. И у Запада нет выбора, кроме как измениться. Вопрос в том, способны ли будут его институты и их руководители справиться с этим вызовом, ведь изменения будут фундаментальными и разрушительными, предостерегает дипломат.



AP

Главное различие между европейцами и американцами в их восприятии украинского кризиса заключается в том, что одни хотят мира, а другие — безопасности, заявил в интервью Die Welt бывший посол США в Германии Джон Корнблум. «Мир — это отсутствие войны без ремарок о ценностях или суверенитете. Безопасность же означает защиту своей страны и своего населения со всеми его ценностями и образом жизни. После разрушительного XX века европейцы назвали достижение мира своей важнейшей целью. Там существуют движения за мир, мирные стратегии и академии, изучающие проблемы мира. ЕС даже называет себя «мирным проектом» и таким образом ставит мир выше безопасности демократии, терпимости или справедливости. Америка же — это континентальная страна, которая, напротив, хочет защитить свои ценности и свою независимость», — объяснил он.

Проблема в том, что, когда европейцы сталкиваются с теми, кто мира не хочет, их стратегия приводит к провалу, как и произошло в ситуации с главой Кремля Владимиром Путиным. За 30 лет мирной программы Европа дважды оказывалась беспомощной перед лицом военной агрессии: сначала в Боснии, а теперь на Украине. «За свою карьеру я часто сталкивался с европейцами, которые отвергали акцент Америки на обороне. Теперь я такое слышу не так часто. Когда я иногда говорю о том, что атлантическому сообществу необходима новая повестка, это в первую очередь означает как раз гармонизацию различий между обороной и миром. Это давно необходимо сделать. Европа не сможет развиваться в это новое время, если будет постоянно воспринимать себе только как проект для преодоления прошлого», — убеждён Корнблум.

Многие американцы к тому же не разделяют мнения немцев, что мир в Европе невозможен без России, отметил экс-посол. В этом отношении у граждан Германии с русскими гораздо больше общего, чем многие думают, считает Корнблум: «Главным образом это связано с тем, что несколько столетий они в некотором смысле были вне мейнстримной европейской политики и культуры. Я сам это видел: когда русские и немцы встречаются, всегда возникает чувство общей идентичности в противостоянии с крупными атлантическими державами».

Это проявляется и в том, что правительство в Берлине, похоже, так и не поняло, что происходит на Украине. Немецкие социал-демократы продолжают называть политику своего канцлера Олафа Шольца «благоразумной». Хвалят его за то, что НАТО не стало стороной в вооружённом конфликте, а Путин не нанёс ядерный удар, рассказывает Корнблум: «Но разве это солидарность? США потратили миллиарды долларов на вооружение европейской страны, Украины. Она находится далеко от наших берегов, но на неё напала другая европейская страна, Россия. Если бы США этого не сделали, ЕС бы находился сейчас на грани краха».

По мнению бывшего дипломата, главная историческая ошибка немцев заключается в том, что в 1990-е годы они отвергли идею французов по интеграции европейской обороны в НАТО: «Когда в 1992 году европейцы подписали Маастрихтский договор, они не понимали, что им нужна новая концепция для эпохи после холодной войны. Они игнорировали тот факт, что США уже давно стали ведущей державой в Европе. И что европейские цели нужно теснее согласовывать с американскими в рамках совместных усилий западного сообщества, а не планировать создание своих собственных, альтернативных НАТО структур. Если бы европейцы подошли к этому с умом, то можно было бы избежать масштабного сокращения войск США после 2010 года и Путин бы сейчас столкнулся в Европе с совершенно другой военной ситуацией».

При этом дипломат убеждён, что у российского президента наибольшее раздражение вызывает не расширение Североатлантического альянса, а экономические успехи Запада, который смог лучше приспособиться к стремительному развитию цифровых технологий и глобализации. «По его мнению, мир отдаляется от России. А отреагировать на это он может только одним способом: подавить. Хорошая новость заключается в том, что у нас нет выбора. Существующий порядок в любом случае обречён на крах. Все, в том числе и европейцы, будут вынуждены измениться. Вопрос только в том, способны ли будут наши институты и их руководители справиться с этим вызовом. Потому что плохая новость заключается в том, что эти изменения будут фундаментальными, деструктивными и разрушительными», — заключает Корнблум.