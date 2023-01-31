Daily Sabah – на фоне роста исламофобии Турция предостерегает своих граждан от посещения США и Европы

После того как США и несколько стран Европы предупредили своих граждан, чтобы они избегали скопления людей во время поездок в Турцию, Анкара в ответ также призвала проявлять осторожность при посещении указанных стран. МИД Турции предупреждает, что в США и ЕС сейчас наблюдается «опасный уровень» антимусульманских, ксенофобских и расистских настроений, включая антитурецкую пропаганду, действия и митинги, направленные против приверженцев ислама и людей неевропейской внешности, пишет Daily Sabah.



AP

В то время как в мусульманских странах прошли акции протеста после сожжения нескольких экземпляров Корана ультраправым шведским политиком на митингах в Швеции и в Дании, Соединённые Штаты и несколько государств Евросоюза предупредили своих граждан, чтобы они избегали скопления людей при поездках в Турцию из соображений безопасности. В ответ Анкара также призвала своих граждан проявлять осторожность при посещении США и указанных стран Европы из-за роста там антимусульманских, ксенофобских и расистских настроений и выступлений, пишет Daily Sabah.

Министерство иностранных дел Турции предупреждает о том, что в данных странах наблюдается «опасный уровень» расистской и дискриминационной риторики. А также призывает граждан Турции, планирующих поездки в США или государства, где проходят направленные против ислама демонстрации и митинги, проявлять осторожность и воздерживаться от посещения районов с большим скоплением людей, поддерживающих упомянутые выше настроения и участввующих в массовых акциях, сообщается в статье.

В опубликованном в субботу заявлении МИД Турции также отмечается, что, кроме всплеска антимусульманских, ксенофобских и расистских нападений, в данных странах активизировалась антитурецкая пропаганда, в том числе со стороны сторонников РПК, которая признана в Турции террористической группировкой. Это свидетельствует о том, что религиозная нетерпимость и ненависть в Европе достигло опасного уровня, подчёркивается в заявлении.

Кроме того, МИД выражет обеспокоенность в связи с активизацией расистских движений на Европейском континенте. Турецким гражданам рекомендуется сохранять спокойствие, если им приходится сталкиваться с такой враждебностью за рубежом, и обратиться в местные силы безопасности либо в посольства и консульства, пишет Daily Sabah.

МИД Турции призывает путешественников, планирующих посетить европейские страны или США, следить за местными СМИ, чтобы вовремя узнавать о вероятных митингах и избегать таких инцидентов, а также следить за дополнительными предупреждениями и объявлениями местных властей и турецких дипломатических миссий. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций им рекомендуется обращаться за помощью в специальный консультационный кол-центр по номеру, который тоже указан в заявлении МИД.

При этом заявка Швеции на вступление в НАТО зашла в тупик, поскольку за последние две недели отношения с Анкарой резко обострились из-за антитурецкой пропаганды в стране, которая недавно достигла пика, когда ультраправый политик Расмус Палудан демонстративно сжёг священный для мусульман Коран. Это произошло после нескольких недель антитурецких и антимусульманских демонстраций в Европе — и в первую очередь в Швеции и Дании, говорится в статье.

Турецкие официальные лица раскритиковали шведские власти за неспособность принять меры против выступающих, «сочувствующих террористам», а также против ультраправых деятелей, осквернивших Коран. При этом посольство США в своём предупреждении для граждан выразило опасения, что инциденты с сжиганием Корана могут привести к «возможным ответным нападениям террористов на места отправления культа в Турции».

«Террористы могут атаковать практически без предупреждения, нацеливаясь на места отправления культа или места, где часто бывают жители Запада», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте посольства США после нескольких дней мирных акций протеста в Турции, участники которых осудили нападки на мусульман со стороны Палудана и его сторонников.

Министерства иностранных дел Швеции, Норвегии и Дании ранее также опубликовали рекомендации по поездкам, призывая своих граждан избегать мест массового скопления людей в Турции на фоне сохраняющейся напряжённости. Несколько западных посольств в Анкаре, в том числе посольства США, Германии, Франции и Италии, в прошлую пятницу выступили с предупреждениями для своих граждан в Турции, предостерегая о возможных ответных нападениях террористов, поясняется в статье.

В то время как турецкие официальные лица, в том числе президент Реджеп Тайип Эрдоган, регулярно критикуют своих западных коллег за безразличие к антимусульманским настроениям и подпитывающим эти настроения идеологиям, эксперты считают, что Турция может возглавить борьбу с этими тенденциями, пишет Daily Sabah. Анкара постоянно призывает остальных мировых лидеров принять меры, чтобы остановить «демонизацию» мусульман, и предпринимает усилия для решения этой разрастающейся проблемы. Эрдоган также призвал турецкие институты принять меры для поддержки мусульман и турок за рубежом.

Между тем, согласно Европейскому отчету об исламофобии за 2021 год, она оставалась «столь же острой проблемой» на всём континенте, как и в предыдущие годы. В отчёте также отмечается, что такие страны, как Великобритания и Франция, стали «главными очагами антимусульманской ненависти и исламофобских инцидентов», сообщает Daily Sabah.

«Кроме того, антимусульманские кампании крайне правых партий в странах — членах ЕС доминируют над дискриминацией мусульманских отдельных лиц и общин», — говорится в отчёте, посвящённом нынешней ситуации в 27 европейских странах и подготовленном при участии 35 ведущих учёных и экспертов в этой области. Эксперты связывают эту проблему с «общей тревожной тенденцией упадка либеральной демократии в Европе».

Как они предупреждают в отчёте, такие ведущие страны Европы, как Франция, по-прежнему «вкладывают меньше средств в борьбу с исламофобией и больше… в нормализацию исламофобии». Эксперты также констатируют, что «нормализация и институционализация исламофобии в либеральных демократиях, таких как Австрия, Дания и Франция», вызывает тревогу, говорится в статье.

Хотя Турция и Соединённые Штаты считались близкими союзниками, они зачастую расходятся во мнениях по ряду вопросов. И предупреждения гражданам США, направляющимся в Турцию, являются одним из проявлений этих разногласий, подчёркивается в статье: «Вашингтон возмущает Анкару тем, что турецкие политики называют «преувеличением» ситуации в Турции».

В свою очередь, Турция в 2018 году уже также выступала с предупреждением об опасности поездок в Соединённые Штаты, ссылаясь на ряд опасных инцидентов и проявлений расизма, включающих применение огнестрельного оружия. Это произошло вскоре после того, как Государственный департамент США тогда выпустил рекомендации для американских граждан, призывая их воздерживаться от посещения Турции из-за соображений безопасности, напоминает Daily Sabah.

В новом заявлении, опубликованном на официальном сайте МИД Турции, также упоминаются охватившие США в январе этого года массовые протесты после смерти Тира Николса в городе Мемфис (штат Теннесси), который скончался после того, как его избили пятеро полицейских. А также отмечается, что на всей территории США были зафиксированы словесные и физические нападения на почве ненависти, как проявления расизма и ксенофобии.

Несмотря на общенациональные призывы к реформированию полиции после смерти Джорджа Флойда и последующих массовых протестов в 2020 году, число погибших в США во время взаимодействия с полицией на протяжении прошлого 2022 года, стало рекордным за прошедшие десять лет и составило 1186 человек. Такие данные приводит веб-сайту Mapping Police Violence, сообщает Daily Sabah.