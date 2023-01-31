Ваш цвет, но лучше: в 2023 году в моде будут натуральные оттенки волос, не требующие сложного и дорогого ухода

Стилисты считают, что в 2023 г. в моде будут натуральные цвета волос. Тем девушкам, которые хотят выглядеть стильно, можно выбрать однотонный естественный оттенок или, к примеру, технику балаяж, дающую мягкие натуральные переходы. Натуральные цвета в текущем сезоне в моде как светлые, так и темные.

Естественные оттенки

К плюсам естественных натуральных оттенков, по словам стилистов, можно отнести в том числе и простоту в уходе. Сегодня большинство женщин отдает предпочтение именно таким оттенкам.

Хотя пандемия уже позади, ее влияние на моду все еще проявляется. Многие люди стараются создать себе стильный образ, при этом не требующий тщательной и утомительной поддержки.

Маслянистый блонд

Весной 2023 г., по словам стилистов, в моде будет, к примеру, масляный блонд. Это не теплый медовый блонд, но и не холодный пепельный оттенок.

Именно этот цвет специалисты рекомендуют выбирать любительницам блонда. Выглядит этот оттенок очень естественно.

Медный цвет

Также в моде в этом сезоне медный цвет. Причем оттенок этого цвета можно выбирать абсолютно любой. Это может быть чистая медь или, к примеру, приглушенный балаяж.

Персиковый цвет для лета

Для лета стилисты рекомендуют выбирать персиковый блонд. Такой оттенок похож на клубничный блонд, но выглядит более натурально и естественно.

Укладка

Слишком сложные укладки в этом сезоне также не в моде. В тренде в 2023 г. будут, к примеру, обычные конские хвосты. Носить их можно по-разному. Стильно будет смотреться как высокий хвост, так и низкий. В моде хвосты с заколками или на резинках.

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

Также в этом сезоне возвращается мода на крабики. С помощью таких заколок можно легко и очень быстро сделать практически любую укладку. При этом краб будет держать волосы надежно.

При желании укладку в 2023 г., конечно, можно делать и феном. Кроме того, в моде трехдневный объем волос. Делается такая укладка с помощью лака для волос.

Сама трехдневная укладка создается следующим образом:

поднимается прядка и слегка начесывается у корней; прядка сбрызгивается лаком и просушивается феном до высыхания; таким образом укладываются все прядки.

При желании сохранить объем надолго, спреями утяжелять волосы не нужно.

Также в этом сезоне в моде укладка “мокрые корни”. Эффект влажности корней в этом случае создается с помощью специальных средств. Важно, чтобы корни смотрелись не сальными, а именно влажными. Корни в этом случае чаще всего укладываются с помощью геля сильной фиксации. Для кончиков при этом используется пенка.