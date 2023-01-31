 

Секретные данные об Украине и Ельцине

31.01.2023, 22:00, Новости дня
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Архив по национальной безопасности в США опубликовал стенограмму беседы президентов Бориса Ельцина и Джорджа Буша-старшего в 1992 году. Президент России, подчеркивая, что это «не для протокола», называет «главным дестабилизирующим фактором» для РФ Украину и украинских националистов. Первый год независимости Украины и начала ее разлада с Россией прячет еще много тайн.

Теги: 

Джордж Буш
,
Борис Ельцин
,
Украина
,
Россия и США
,
Крым

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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