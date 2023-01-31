Секретные данные об Украине и Ельцине

Архив по национальной безопасности в США опубликовал стенограмму беседы президентов Бориса Ельцина и Джорджа Буша-старшего в 1992 году. Президент России, подчеркивая, что это «не для протокола», называет «главным дестабилизирующим фактором» для РФ Украину и украинских националистов. Первый год независимости Украины и начала ее разлада с Россией прячет еще много тайн.

Теги:

Джордж Буш

,

Борис Ельцин

,

Украина

,

Россия и США

,

Крым

—