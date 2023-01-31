Пять человек погибли от отравления угарным газом в Свердловской области

Пять человек погибли в результате отравления угарным газом в Свердловской области, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Представитель ведомства подтвердил ТАСС информацию, распространяемую в СМИ, о пяти погибших от отравления угарным газом в регионе.

Ранее телеканал РЕН ТВ сообщил, что инцидент произошел во вторник в селе Дружинино в Нижнесергинском районе. Погибли две женщины и трое мужчин.

В декабре тела трех человек найдены в квартире в подмосковном Подольске, предположительно, семья могла отравиться угарным газом.

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