 

Пять человек погибли от отравления угарным газом в Свердловской области

31.01.2023, 22:00, Новости дня
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Пять человек погибли в результате отравления угарным газом в Свердловской области, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Представитель ведомства подтвердил ТАСС информацию, распространяемую в СМИ, о пяти погибших от отравления угарным газом в регионе.

Ранее телеканал РЕН ТВ сообщил, что инцидент произошел во вторник в селе Дружинино в Нижнесергинском районе. Погибли две женщины и трое мужчин.

В декабре тела трех человек найдены в квартире в подмосковном Подольске, предположительно, семья могла отравиться угарным газом.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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