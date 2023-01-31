Пять человек погибли от отравления угарным газом в Свердловской области
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Пять человек погибли в результате отравления угарным газом в Свердловской области, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
Представитель ведомства подтвердил ТАСС информацию, распространяемую в СМИ, о пяти погибших от отравления угарным газом в регионе.
Ранее телеканал РЕН ТВ сообщил, что инцидент произошел во вторник в селе Дружинино в Нижнесергинском районе. Погибли две женщины и трое мужчин.
В декабре тела трех человек найдены в квартире в подмосковном Подольске, предположительно, семья могла отравиться угарным газом.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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