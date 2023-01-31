В легализации пиратского софта обнаружились серьезные риски

Дмитрий Медведев в обмен на западные санкции предложил использовать без лицензий интеллектуальную продукцию из недружественных стран, включая фильмы и промышленный софт. Однако в ИТ-индустрии в этой инициативе видят недостатки – там считают, что у идеи бесплатного пользования западным софтом есть не только очевидные преимущества, но и скрытые риски. Какие именно?

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил в своем Telegram-канале, что РФ необходимо принять правила для использования интеллектуальной собственности недружественных стран без лицензий и уплаты авторского вознаграждения. В частности, речь идет о легализации так называемого пиратского доступа к контенту (фильмы, книги и так далее) и программного обеспечения.

По его словам, в РФ смогли заменить отечественными или азиатскими «абсолютное большинство промышленной продукции и потребительских товаров». Также заработали программы параллельного импорта, в результате чего «раздавленная Европа терпит и теряет деньги». «Осталось только принять правила об использовании их интеллектуальной собственности. Без всяких лицензий и уплаты авторского вознаграждения. (…) Короче, для пиратского использования в режиме личных санкций», – пишет Медведев.

В экспертной среде к легализации пиратского софта отнеслись неоднозначно. «Ассоциация разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» категорически против узаконивания пиратского софта. Это приведет к тому, что мы дадим возможность легально копировать чужую интеллектуальную собственность вместо того, чтобы развивать свою», – считает гендиректор группы компаний InfoWatch, председатель правления Ассоциации Наталья Касперская.

Она напомнила о действующей в России программе импортозамещения. «Мы должны заниматься импортозамещением, а узаконивание пиратского софта – это попытка увильнуть от импортозамещения и сидеть на чужом программном обеспечении (ПО), что несет в себе значительные риски – вплоть до отключения, удаленного управления и наблюдения за данными», – предупредила собеседник.

Более того, в случае узаконивания пиратства аналогичные меры могут быть использованы против российского ПО, что «очень сильно ударит по экспортерам софта». «У нас довольно большой экспорт, несмотря на текущую ситуацию. Многие страны покупают наши продукты», – добавила Касперская.

В свою очередь IT-эксперт Илья Костунов напомнил, как «демонстративно и нерыночно ведут себя некоторые иностранные правообладатели». «Реагировать необходимо быстро, чтобы защитить интересы российских компаний и пользователей. Но все должно быть в рамках законодательства, его системного изменения, чтобы соблюсти принцип легального использования продуктов и сервисов на территории России», – считает Костунов.

По его мнению, в рамках российского правового поля возможно принудительное лицензирование продуктов, «если сам правообладатель по политическим причинам не хочет этого делать». «Эти подходы уже выработаны в отношении принудительного лицензирования контента», – подчеркнул Костунов.

Впрочем, бывший советник президента РФ по программам развития интернета, основатель компаний Liveinternet и MediaMetrics Герман Клименко убежден, что узаконивание пиратства возможно в условиях «идеального мира». «Надо учитывать природу современного оборудования, программного и кинообеспечения. Можно, конечно, принудительно лицензировать и разрешить в стране все что угодно, но кто будет отвечать за качество?» – указал Клименко.

Эксперт особо подчеркнул: «если будет взламываться программное обеспечение, отвечающее за безопасность, то кто будет гарантировать его надлежащую работу?». По его словам, целесообразнее говорить о «декриминализации статьи за нарушение авторских прав» (в декабре прошлого года с такой инициативой в Минцифры обратились специалисты Института развития предпринимательства и экономики).

Например, можно создать реестр ушедших из РФ разработчиков софта. В таком случае следственные органы не будут грозить ответственностью компаниям за использование данных продуктов.

«Вся заваруха с программным обеспечением идет из-за того, что в нашем УК есть 146-я статья «Нарушение авторских и смежных прав». Грубо говоря, если у вас установлен Photoshop без лицензии, то ваш дом – тюрьма. И я плохо представляю, как можно лицензировать Photoshop, потому что эта процедура предполагает некие обязательства со стороны лицензирующего», – продолжил он.

«Но мы с вами точно знаем, что государство ничем не может нам помочь, если речь идет о подключении кодов активации для Photoshop. Тогда что мы собираемся лицензировать? В общем, все эти идеи требуют доработки», – добавил Клименко.

Напомним, в мае прошлого года ассоциация «Интернет-видео» (АИВ) выступала против принудительной лицензии на контент. Так там отреагировали на сообщения о разработке властями законопроекта, который позволил бы легализовать фильмы, сериалы и музыку из недружественных стран.

Одним из главных негативных последствий применения принудительной лицензии на контент АИВ называла возможную приостановку деятельности российских сервисов на иностранных устройствах и платформах – iOS, Android, Huawei, на телевизорах с функцией Smart TV.

Для участников рынка это обернется потерей десятков миллиардов рублей, вложенных в развитие технологий, а для десятков миллионов пользователей – резким понижением качества услуг, предупреждали в ассоциации. В августе в Госдуму был внесен проект о принудительном лицензировании контента, но развития инициатива не получила.

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