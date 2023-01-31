В РФ начались продажи электрического кроссовера Voyah Free с увеличенным запасом хода

Обновленная версия кроссовера Voyah Free уже доступна для приобретения на российском рынке.

В свою очередь, премьера транспортного средства прошла в конце минувшего года. Что касается новой модификации автомобиля, то она вышла под Voyah Free EVR. Новый экземпляр предполагает комплектации с бензиновыми двигателями, а также электрическими моторами. Среди особенностей указали панорамную крышу, ряд ассистентов безопасности, систему полного привода и пневматическую подвеску.

Запас хода гибридной версии Voyah Free EVR достигает около 670 километров на полном баке. Приобрести новый экземпляр китайской модели станет возможным по цене около 7,3 миллионов рублей. Производителем предусмотрена гарантия на пять лет.