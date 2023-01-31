 

Мнение: Как меня из колонии выгнали

31.01.2023, 21:52, Разное
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12 лет прошло. А помню все подробности этого дня.

31 января 2011 года, за два часа до полуночи меня выгнали из теплого барака и выставили на 25 градусный мороз….

В тот день я был в ШИЗО. Уже 12-ые сутки. И 12-ые сутки шла моя голодовка, которую я объявил в тот день, когда меня по беспределу отправили в штрафной изолятор.

Часа в три меня вывели из штрафного изолятора, и повели на выездное заседание Менделеевского райсуда, который рассмотрел мое ходатайство об УДО, написанное еще в декабре без малейшей надежды на удовлетворение.

О каком УДО могла идти речь, если у меня было четыре штрафных изолятора, семь выговоров, а личное дело «украшали» красная и синяя полосы («склонен к побегу» и «склонен к дезорганизации»).

К тому же в деле лежало постановление начальника колонии о признании меня злостным нарушителем, а в Менделеевском райсуде – ходатайство администрации колонии об ужесточении режима отбывания наказания.

Но суд удовлетворил мое ходатайство.


Около полуночи 31 января я вернулся домой…

В 2011 году судебные решения об УДО исполнялись немедленно. Рассмотрение жалоб прокуратуры и администрации колонии я дожидался на свободе.

11 марта 2011 года Верховный суд Татарстана оставил в силе решение Менделеевского районного суда. И я уехал в Москву.


У здания Верховного суда Татарстана, 11 марта 2011 года.

12 марта 2011 года я уехал в Москву….

Все-таки в 2011 году время было вегетарианское. Сейчас такие невероятные истории, что бы из ШИЗА освободиться по УДО, по-моему, невозможны.

Источник: Ирек Муртазин


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