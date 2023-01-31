Мнение: Почему Ельцин лучше Ленина

По просьбам радиослушателей, вот мой список лучших и худших правителей XX века. Тем, кто хочет погрузиться в тему более обстоятельно, рекомендую мощную статью «Правители России» на Руксперте (ссылка). Важное уточнение: хоть я и являюсь директором Руксперта, однако мы — сообщество, и моё личное мнение с мнением сообщества совпадает далеко не всегда. Ниже я буду писать не от имени сообщества, а от себя.

1. Николай II

Из плюсов — Россия развивалась при Николае II невероятными темпами, росла по 9-10% в год. При этом это было не восстановление на пожарище, как в раннем СССР, а настоящий рост, полноценное движение вперёд. Экономический рост сопровождался и бурным развитием науки (один Попов чего стоит), и расширением границ России, и повышением уровня жизни россиян. Рабочий день, кстати, Николай II сократил до 10 часов.

Во время Первой мировой Николай II показал себя умелым политиком, выступил на правильной стороне истории. Когда император приехал на фронт, под его личным руководством русские войска остановили наступление немцев. Первая мировая стала тяжёлым испытанием для России, однако вглубь страны Германия в тот раз продвинуться не смогла. Сухие цифры: в 1914-1917 мы потеряли в 20-30 раз меньше солдат и мирных жителей, чем в 1941-1945.

Главный минус Николая II — неспособность справиться с революционерами. Да, враг был очень силён, конкретно в ту эпоху пожары революций загорались не только в России, но и по всей планете. Однако всё же большая часть достижений Николая II была перечёркнута критическим его промахом — потерей трона.

2. Временное правительство

Февралисты были слабыми и наивными вредителями, которые разрушили систему власти в России, подготовив тем самым почву для октябрьской катастрофы — хорошо узнаваемый сейчас по оранжевым революциям типаж. На Западе таких называли «полезными идиотами». Пробыли у власти они ровно столько, чтобы успеть полностью отыграть свою деструктивную роль.

Если бы февралисты смогли удержать власть, создав нормальную республику, огромных потерь 1918-1947 удалось бы, возможно, избежать. Но, к сожалению, Временное правительство оказалось всего лишь комфортным трамплином для большевиков.

3. Владимир Ленин

Вождь революции как мог вредил России до 1917, поддерживая любую деструктивную деятельность врагов России и последовательно выступая во всех войнах против своей страны. После захвата власти «превратил империалистическую войну в войну гражданскую». Погрузил Россию в чудовищную разруху, развязал Красный Террор. В ходе классовой борьбы изгнал или уничтожил российские элиты, а также нанёс тяжелейший удар тем, кого можно было бы с поправкой на эпоху назвать «средним классом». Продал русскую победу, капитулировав перед проигравшими немцами, а потом ещё и отправив им в качестве дополнительного подарка золотой запас России. Создал феномен Украины в нынешней её антироссийской форме.

Из плюсов — сосредоточил власть в своих руках, завершив тем самым смутный период, который сам же и создал.

4. Иосиф Сталин

Пожалуй, мог бы войти в историю как отличный правитель, если бы не назначал раз за разом врагов народа и вражеских шпионов на все ответственные посты. Плюсы — провёл индустриализацию, расширил территорию страны, внёс свой вклад в Победу, развивал по мере сил науку и образование. Вооружил СССР атомной бомбой. Удерживал власть в своих руках на протяжении почти 30 лет.

Минусы — делал всё это бездарно, неумело, чудовищно высокой ценой, даже не пытаясь экономить жизни советских людей. Потери СССР как во время индустриализации, так и во время войн были запредельно велики. Особенно дорого обошлась России неспособность Сталина обеспечить продовольственную безопасность страны — голод 1930-х, военный голод, голод 1947.

5. Берия, Маленков.

Короткий период между Сталиным и Хрущёвым я не учитываю, так как ничего достойного упоминания в обзоре там не было.

6. Никита Хрущёв

Сломал мясорубку раннего СССР, став первым нормальным правителем со времён Николая II. Если Ленин и Сталин действовали скорее как оккупанты, с полнейшим безразличием расходуя жизни подданных, то Хрущёв думал не только об интересах партии, но и об интересах народа — остановил маховик репрессий, накормил людей, начал даже строить массовое жильё. Также в плюсы Хрущёву следует занести советский космос.

Главных минусов у политики Хрущёва было два. Во-первых, он не смог или не захотел вернуть страну на рельсы здорового капитализма, как это сделал позже Дэн Сяопин в 1978. Окно возможностей у Хрущёва было, но он предпочёл заморозить экономические проблемы, начав печатать деньги. Во-вторых, Хрущёв резко осудил культ личности Сталина, не подумав о том, к чему это приведёт. Китайцы и тут сделали умнее, выработав формулу «Мао был прав на 70% и неправ на 30%». Хрущёв вместо этого выставил Сталина чудовищем. Фактически Хрущёв был прав, — Сталин действительно был чудовищем, — но констатация этого тяжёлого факта расколола общество, что, опять-таки, аукнулось нам значительно позже. Из политических соображений Хрущёву следовало соврать, оставив тем самым сталинистам пространство для примирения с народом.

7. Леонид Брежнев

Плюс — дал, наконец, народу спокойно пожить. Минус — окончательно додушил экономику, заложив тем самым основы для краха Перестройки.

Если бы Брежнев послушал экономистов, он бы мог ещё остановить печатный станок, начать реформы, рывком перевести страну на рельсы рыночной экономики. Гарантий успеха к этому времени уже не было, Хрущёв окно возможностей наполовину прикрыл, но шансы на успех всё ещё оставались.

К сожалению, Брежнев экономистов слушать не стал, предпочёл продолжать жить в долг, перекладывая проблемы в будущее, на следующих генсеков.

8. Андропов, Черненко

Не успели себя проявить, так как находились у руля слишком недолго.

9. Михаил Горбачёв

Плюс — провёл, наконец, необходимые экономические реформы. Минус — не совершил чуда, не смог вытянуть экономику из той пропасти, куда загнали её Хрущёв с Брежневым, пытавшиеся совместить социализм с гуманизмом. Как итог, сначала развалилась экономика СССР, а потом и сам Советский Союз.

Второй минус — подпал под влияние Запада, из-за чего принял несколько решений, которые сейчас выглядят сдачей интересов страны. Решения Горбачёва навряд ли можно назвать открытым предательством, как решения Ленина, но всё же Горбачёв принимал решения весьма сомнительные, для России невыгодные.

10. Борис Ельцин

Плюсы — будучи полностью зависим от западных «советников», технично саботировал их приказы, благодаря чему Россия получила 8 лет передышки, сумела избежать полномасштабной гражданской войны и перезапустила экономику. Как итог правления, передал власть Владимиру Путину, дав тем самым старт восстановлению страны.

Минусы вытекают из плюсов. Много пил, потворствовал коррупции, часто принимал необдуманные, плохие решения. В общем, всячески показывал Западу, что Россия не представляет опасности, и что додушивать нас не нужно — что мы ослабли окончательно и не встанем больше никогда. Кстати, нынешние люди со светлыми лицами, которые последовательно занимают в Твиттере сторону врагов России — это по большей части осколки именно ельцинской эпохи.

Итог

На Борисе Ельцине XX век заканчивается — включать в перечень Владимира Путина, ставшего первым лицом государства 31 декабря 1999, было бы неправильно. В этом коротком списке я расставлю правителей от лучшего к худшему так:

1. Ельцин <– Лучший

2. Брежнев

3. Николай II

4. Хрущёв

5. Сталин

6. Горбачёв

7. Временное правительство

8. Ленин <– Худший

Ленин ответственен за катастрофу 1917-1918, это понятно. Горбачёв и Временное правительство были западниками и отчасти по этой причине проявили преступную слабость, что имело тяжелейшие последствия для страны. Сталин относился к советскому народу как король Леопольд к жителям Конго. Хрущёв, Николай II и Брежнев теоретически могли изменить ситуацию к лучшему, но на практике ухудшили её. Наконец, Бориса Ельцина упрекнуть особо не в чем — ему достались очень плохие карты, но он провёл страну по лучшему сценарию из широкого спектра плохих.