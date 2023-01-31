Мнение: Навальнисты не прошли…

Мечты, мечты… Однако всего-то 2 года назад было ВОТ ТАК.

Осада Центра “ордами Навального”

Невероятные какие-то вещи происходят сегодня стараниями московских властей (или, наверно, правильнее было бы сказать “имперских”). Точнее, они были бы невероятными, если б мы не имели за спиной 2020-й, который, к сожалению, существенно раздвинул всеобщие представления о нормальности, а то и отменил ее вовсе, постулировав, что теперь у нас везде будет “новая нормальность”.

Так вот, видимо, в рамках “новой нормальности” в Москве попросту на все воскресенье… перевели весь Центр на осадное положение. Практически в прямом смысле. “Метро не ходит, такси не содит”.Все станции метро в пределах Садового кольца закрыли и на выход, и даже на вход (!). Закрывать метро на вход – это уже “ноу-хау” 2021 года; прежде (например, во время непрерывных митингов лета 2019 года) метро в центре тоже закрывали – но только на выход! Но теперь, как видно, истерика слишком сильна.

Еще бы! В конце концов, в 2011 году были митинги против ЦИК, который “неправильно посчитал”; в 2019 были митинги против Собянина, который “не допустил до участия в выборах” (и главной речевкой был крик “ДО-ПУ-СКАЙ!”, почти как “Бу-Ра-Ти-Но!” из известной песни). А вот сейчас идут митинги напрямую против Путина – и это, конечно, пугает власти до невероятия.

В общем, все станции метро в центре закрыли вовсе, а чтобы ушлые сограждане-митингующие не приезжали в центр на своих машинах – заодно закрыли и все платные парковки (а бесплатных в Центре и так почти не осталось). Также позакрывали все торговые центры – ГУМ, ЦУМ, Детский Мир, Охотный Ряд и прочие, чтоб, значит, даже не было предлога (!) ехать в Центр. Для полноты картины осталось еще и выставить посты и КПП на всех улицах, ведущих в Центр, по периметру Садового кольца. С овчарками. В принципе, я даже удивлен, что этого не сделано. Были бы стильно: “…И лают псы до рвоты. Кровь на снегу и пятна красные флажков”. В Москве как раз подморозило.

Цель ясна – не допустить никаких митингов любой ценой… но при этом обойтись без массовых задержаний. Не допустить ФИЗИЧЕСКИ – то есть просто никого не пустить. Это такой принцип “лежачего полицейского”: водителей заставляют снижать скорость не тем, что это запрещено и с них возьмут штраф, а тем, что двигаться с большой скоростью они просто НЕ МОГУТ без риска разбить машину.

Лежачие полицейские просто уродуют проезжую часть на одной конкретной улице; а тут, стало быть, пошли дальше – взяли да закрыли целый город (Центр Москвы, просто в пределах Кольца, будет поболе иных европейских столиц). Перекрыли общественный транспорт, такси, закрыли общепит и торговлю, “водителям настоятельно рекомендуется не ездить в Центр в воскресенье” – это такая ОФИЦИАЛЬНАЯ рекомендация ГИБДД! В общем, они охерели окончательно.

И тут, конечно, для Кремля палка о двух концах. С одной стороны – да, они тем самым показали себя в полной угрюм-бурчеевской красе, буквально “что хочу, то и ворочу”, взяли несколько миллионов горожан в осаду в их воскресный день, и никто это никогда не оспорит; но, с другой стороны, такой гипертрофированной реакцией они одновременно придали огромный вес и тем, ПРОТИВ КОГО они все это затеяли. То есть, попросту говоря, из-за Навального и его сторонников уже Москва на осадное положение переходит – так, как будто “орды Навального” уже на подходе и готовятся взять несчастную “имперскую столицу” приступом!

“Да можно ли больше себя выдать, Родион Романыч?” (с)

А не надо повышать все время градус истерики – так и до УДАРА недолго. Навального надо выпускать, снимать с него все обвинения, дать ему спокойно зарегистрировать партию – и допускать эту партию до выборов в Государственную Думу. А Навального я бы допустил до выборов, скажем, в губернаторы Санкт-Петербурга (Беглова все равно надо снимать, не за одно, так за другое). Пусть бы показал себя (31 января 2021 года).

Сейчас всё это представляется каким-то сном.