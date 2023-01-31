 

Всё хорошо, говорит – Личное мнение

31.01.2023, 21:07, Разное
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Вы можете, конечно, сейчас засмеяться, но я всё равно честно скажу, что в глубине души Игорь Николаев мне нравится.

Вот всё понимаю — правда-правда! Но симпатия — это такая штука, которая, когда есть, объяснений не имеет.


Фото: Соцсети

«Прохожу обследование, чувствую себя хорошо, надеюсь встретиться со своими зрителями в ближайшее время на запланированных концертах!», — цитирует Николаева КП.

Ну, не дождётесь — если коротко. И это прекрасно.

Несмотря на откровения Наташи Подсолнуховой, мне почему-то при том разводе было жалко Игоря.

Усы у него, что ли, харизматичные? Нет объяснения.

И вот новый брак Николаева мне до поры внушал опасения. Мало ли, как сложится с этой его фанаткой? А вдруг опять что-то, как с Королёвой? Но вроде всё хорошо у них.

Я надеюсь, что Николаев всё-таки всех переживёт. Хорошо, что тревожные слухи оказались лишь слухами.

А вам, небось, Николаев тоже нравится? Колитесь.

Источник: Лена Миро


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