Всё хорошо, говорит – Личное мнение

Вы можете, конечно, сейчас засмеяться, но я всё равно честно скажу, что в глубине души Игорь Николаев мне нравится.

Вот всё понимаю — правда-правда! Но симпатия — это такая штука, которая, когда есть, объяснений не имеет.



Фото: Соцсети

«Прохожу обследование, чувствую себя хорошо, надеюсь встретиться со своими зрителями в ближайшее время на запланированных концертах!», — цитирует Николаева КП.

Ну, не дождётесь — если коротко. И это прекрасно.

Несмотря на откровения Наташи Подсолнуховой, мне почему-то при том разводе было жалко Игоря.

Усы у него, что ли, харизматичные? Нет объяснения.

И вот новый брак Николаева мне до поры внушал опасения. Мало ли, как сложится с этой его фанаткой? А вдруг опять что-то, как с Королёвой? Но вроде всё хорошо у них.

Я надеюсь, что Николаев всё-таки всех переживёт. Хорошо, что тревожные слухи оказались лишь слухами.

А вам, небось, Николаев тоже нравится? Колитесь.

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