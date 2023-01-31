Игоря Николаева сразил инфаркт

Врачи подтвердили инфаркт у российского певца и композитора Игоря Николаева. Об этом сообщает телеграм-канал “112”. Сейчас ему проводят курс интенсивной терапии. Артист круглосуточно находится под наблюдением врачей.

Сутки назад Игоря Николаева перевели из подмосковной больницы на карете скорой помощи в столичный кардиоцентр. Пока о его состоянии подробностей не сообщается. Представители певца не выходили на связь с представителями прессы. Жена Игоря Николаева Юлия Проскурякова тоже не дает пока никах комментариев.

Напомним, 17 января Игорь Николаев отметил день рождения. Ему исполнилось 63 года. Ничто не предвещало беды, со здоровьем у артиста было все нормально.

Правда, в последнее время внешность Игоря Николаева заметно изменилась. Поклонники стали писать в комментариях, что Николаев опух и постарел. Сам певец не отрицал, что с годами ему стало тяжело держать себя в форме.

Он пытался сидеть на диетах, не употреблять алкоголь и заниматься физкультурой, но все было тщетно, вес еле держался на одной отметке, а то и рос. Несмотря на занятия теннисом, Николаев получил осложнения на сердце в виде инфаркта.