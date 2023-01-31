“Можно поесть”: 41-летняя Собчак сохранила выпавший из матки послед

Знаменитая блондинка – настоящая королева скандалов. В последнее время многие ее критикуют за довольно резкие высказывания, но журналистка не планирует останавливаться. Вчера в Сети появился новый выпуск шоу Ксении Собчак, в котором она, общаясь с молодой блогершей, сделала очень интересное заявление.

Как известно, звезда в 2016 году родила на свет сына Платона от актера Максима Виторгана. Для многих материнство блондинки стало настоящей неожиданностей, ведь она годами демонстрировала свою нелюбовь к детям. Но малыш отчасти изменил журналистку: нельзя не заметить сентиментальность, которую она демонстрирует по отношению к наследнику.

Впрочем, после родов, как оказалось, у Ксении Собчак появился не только ребенок. 41-летняя супруга Константина Богомолова призналась, что сохранила выпавший из матки послед – плаценту, которую заморозила и спрятала в клинике. Это довольно популярная практика сегодня. Знаменитости, к слову, используют этот орган по-разному: кто-то, чтобы не стареть, кто-то ради восстановления после родов, а кто-то для запаса стволовых клеток.

Что касается жены режиссера, то она объяснила свое решение последним вариантом. Гостья ее шоу, Катя Конасова, напомнила, что некоторые женщины употребляют плаценту в пищу. “А она транслирует, что, мол, ребят, можно поесть”, – привела слова одного эксперта блогерша. При этом Ксения Собчак призналась, что такой практики у нее пока не было.