 

Роль Майкла Джексона в байопике о музыканте сыграет его племянник

31.01.2023, 21:00, Разное
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В скором времени зрители смогут увидеть новый байопик о “короле поп-музыки” Майкле Джексоне. Роль культового певца в грядущем фильме исполнит племянник исполнителя — Джаафар Джексон, сын Джермейна Джексона, старшего брата Майкла и участника группы The Jackson 5. Летом прошлого года молодому человеку исполнилось 26 лет. 

Для меня большая честь воплотить в жизнь историю моего дяди Майкла, – прокомментировал свою роль Джаафар Джексон.

С подросткового возраста на протяжении многих лет Джаафар занимался музыкой и танцами. Летом 2019 года он представил дебютный сингл “Got Me Singing”. Песня была выпущена в сотрудничестве с продюсером Харди Индиго. Также у Джаафара есть еще десять композиций— они должны войти в его первый студийный альбом.

Кандидатуру Джаафара на роль Майкла поддержали члены семьи Джексон. Они принимают активное участие в работе над фильмом, режиссером которого выступит Антуан Фукуа. 

Джаафар олицетворяет моего сына. Так замечательно наблюдать, как он продолжает наследие музыкальной семьи Джексон, – сказала мать Майкла Джексона, Кэтрин Джексон.

Напомним, в прошлом году экс-жених одной из сестер Майкла Джексона обворовал поместье певца. Сотрудники виллы утверждают, что мужчина украл даже пижаму, которую Майкл носил в последние часы перед смертью, и реанимационную трубку, которую использовали парамедики, пытаясь спасти жизнь поп-короля.


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