«Я и в 80 сыграю за сборную. Только позвоните заранее — потренируюсь немного»

28 января Джанлуиджи Буффону исполнилось 45 лет. А он все еще творит в воротах.



Джанлуиджи Буффон, 2006 г. Фото: MICHALE HANSCHKE/ DPA / TASS

Недавно в одном женском журнале я случайно наткнулся на кроссворд, в котором оказался «гламурный» вопрос: «Легендарный итальянский голкипер, в чьей богатой коллекции трофеев отсутствует Кубок чемпионов». Не знаю, сколько представительниц прекрасного пола опознали в обаятельном бородатом мужчине (фото прилагалось) того самого Буффона, никогда не побеждавшего в главном клубном турнире Старого Света, но дело не в этом. Штука в том, что действующих футболистов редко награждают подобным эпитетом. Но Джиджи — случай особый. Он превратился в легенду в разгар своей вратарской пьесы. И завершать свою буффонаду пока не планирует.

Все думали, что он повесит бутсы на гвоздь в мае 2021 года. Тогда он прощался с Турином и написал на одном из популярных интернет-ресурсов следующее: «У всего есть начало и конец. Это конец моего второго тайма в «Ювентусе». Решение созрело и принято, хотя и было непростым. Нелегко перерезать эту пуповину — в ней моя радость, мои слезы, мой дом, моя судьба. Я отдавался полностью, а взамен получал еще больше. Навсегда ваш».

Помню, что, прочитав то трогательное послание, я широко улыбнулся. Просто потому, что словосочетание «Буффон и соцсеть» звучало и звучит для меня, уж простите, очень весело.

Ведь тосканец Джиджи, вообразите, начал летать за мячиком в эпоху, когда не существовало ни твиттеров, ни фейсбуков* с тиктоками и инстаграмами*, а подписаться можно было на газету или журнал, которые, кстати, продавались в Италии еще за лиры. За талантливого 13-летнего ловца из «Бонасколы», мечтавшего не о мобильном телефоне, а о фирменных перчатках, могучая тогда «Парма» отвалила 15 млн разноцветных бумажек с изображением Рафаэля и Маркони. И едва не пожалела.

Сын штангиста и метательницы диска виртуозно испытывал на прочность прежде всего нервы руководства, нарушая командные запреты и попадая в дикие офсайды за пределами поля (мог прокатиться по дороге на гольфкаре и помочиться на колесо чужой машины на глазах полицейских).

Но вместо того чтобы отправить курящего и хамящего всем школьника на перевоспитание в какую-нибудь третью лигу, добрячок Невио Скала пояснил его на битву с «Миланом», в котором блистали Роберто Баджо и Джордж Веа. Тинейджер, отдававший ползарплаты на дисциплинарные штрафы, ловко сохранил ворота «крестоносцев» в неприкосновенности, и даже скептикам стало понятно: он прославится не только танцами на дискотеках и кутежами в ресторанах.

Впервые я увидел Буффона в октябре 1997-го: в стыковом матче со сборной РФ за право поехать на мировой форум он из-под теплого пледа выскочил в коротких шортах на размякший от дождя и снега газон стадиона «Динамо» (еще с деревянными скамейками), заменив Джанлуку Пальюку. И к радости Виктора Черномырдина, отчаянно болевшего за Канчельскиса и компанию, пропустил «нежданчик» от своего товарища Фабио Каннаваро. К слову, «министр» апеннинской обороны в 2006-м забрал «Золотой мяч», опередив в этом голосовании именно Буффона, признанного тогда же лучшим голкипером планеты. Если кто забыл: на мундиале в Германии, не считая пресловутого автогола Дзаккардо, Супермен, заслуженно получивший приз Льва Яшина, не сдюжил лишь с ударом с пенальти Зинедина Зидана. Очень метко о непробиваемом монстре (Джиджи является рекордсменом по числу проведенных за «голубую эскадру» поединков — 176; из них 77 — на ноль)

высказался бывший наставник сборной Италии Марчелло Липпи: «Я с трудом припоминаю его ошибки. Он, конечно, допускал промахи, но недостатки в его игре не запоминаются».

В 1999-м уроженец Каррары, дав от ворот поворот грозному «Марселю» под крышей новеньких весенних «Лужников», завоевал с «Пармой» Кубок УЕФА и никому из его столичных почитателей не отказал в автографе и совместном фото. И вскоре за фантастические и рекордные 75 млрд лир (примерно 53 млн евро) оказался в «Ювентусе», который не бросил даже в тот период, когда коллектив, уличенный в «договорняках», сослали в Серию В. Однако сам Буффон, отклонивший в 2008-м приглашение «Манчестер Сити», предлагавшего ему за труды праведные 15 млн евро в год («Деньги не главное, когда клуб в твоей крови», — отрезал Джиджи), в громком скандале замешан не был, хотя и баловался в юности ставками на тотализаторе.

Джанлуиджи Буффон, 1999 г. Фото: imago / Pius Koller / EAST NEWS

Он вообще из мелкого хулигана, носившего майки с табуированными ультраправыми надписями, трансформировался в заботливого отца троих детей и респектабельного владельца ресторанов и гостиниц на горнолыжных курортах. Ну разве что за использование фальшивого диплома по юриспруденции, купленного когда-то, необразованный шутник (официально он даже не окончил среднюю школу) едва не загремел в тюрьму на 48 месяцев. Впрочем, отсутствие университетских знаний не мешало «дремучему» человеку изысканно изъясняться и сочинять душевные послания милым стойкам с перекладиной.

Из письма Буффона к воротам: «Я перестал смотреть вам в лицо в тот же день, когда полюбил вас. Чтобы защитить вас. Я обещал себе, что вывернусь наизнанку, чтобы не видеть вашего лица снова. И каждый раз мне больно поворачиваться к вам своим лицом, осознавая, что я разочаровал вас…»

Гремел же костями о землю в свитере с эмблемой «Юве» Джанлуиджи в общей сложности 19 лет и подарил фанатам «черно-белых» 10 скудетто и еще добрый десяток различных кубков. Причем свои личные рекорды сросшийся с Турином Бэтмен продолжал регистрировать уже в почтенном возрасте. К примеру, в 2016-м он сотворил уникальное и, наверное, вечное достижение, отыграв насухо без 15 минут 11 матчей подряд во внутреннем первенстве. А в розыгрыше Лиги чемпионов — 2017 Буффон, до сих пор обладающий впечатляющей реакцией и сумасшедшим даром предвидения, продержал ворота на замке в девяти встречах из 12, привычно попав во все символические сборные и отхватив главную вратарскую награду года.

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон в серии пенальти в матче 1/4 финала чемпионата Европы по футболу — 2016 между сборными командами Германии и Италии. Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Свою карьеру в дружине национальной офицер ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой» намеревался завершить там же, где и начал — в России. Но партнеры Джиджи не сумели обыграть шведов в стыках, лишив своего лидера шестого мундиаля. А уже без Буффона подопечные Роберто Манчини продули в прошлом марте в плей-офф Северной Македонии и не попали в Катар-2022.

И все же для кумира миллионов, 17 лет носившего титул самого дорогого кипера Вселенной (лишь в 2018 году «Ливерпуль» заплатил за Алиссона Бекера 62,5 млн евро), куда большей занозой в сердце сидит тот факт, что он никак не может поднять над головой крутой европейский сосуд.

«Хочу, чтобы в Википедии обо мне было написано: «Выиграл Лигу чемпионов» — это слова самого вратаря.

С этим турниром у него действительно роман никак не складывается: три финальных попытки завладеть блестящим кубком закончились неудачно. «Милан», «Барселона» и «Реал» всякий раз обидно тормозили «Ювентус». Посему страдалец даже рискнул изменить «зебрам», в 2018 году подписав контракт с «ПСЖ». Но Неймар с Мбаппе тоже не преподнесли долгожданного подарка футбольному динозавру, и, утешившись двумя французскими «чашками», он воссоединился со «Старой синьорой». И в очередной раз покорил Серию А, обогнав великого Паоло Мальдини и по количеству матчей в чемпионате Италии (653), и в целом на профессиональном клубном уровне (920).

Капитан «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон держит Суперкубок Италии, 11 августа 2012 г. Фото: AP / East News

Тут бы и убрать перчатки в шкаф, но Буффонище, как назвал его однажды комментатор Георгий Черданцев, и не думал успокаиваться на достигнутом. Его характер и спортивная философия со временем не изменились. Он по-прежнему горел футболом, не научился мириться с поражениями и закипал, что называется, с пол-оборота. Пару лет назад с одиозного ветерана даже взыскали пять тысяч евро за… богохульство (читай — за излишнее сквернословие в ходе полуфинала Кубка Италии). А помните, как 40-летний Джанлуиджи бросился на английского судью Майкла Оливера, назначившего одиннадцатиметровый в пользу «Реала» в концовке матча 1/4 финала Лиги чемпионов, и заявил, что у того «мусорный бак вместо сердца»? Британец удалил Буффона, а Криштиану Роналду забил Войцеху Щенсны и вновь перекрыл итальянцу путь к большому призу.

Невероятно, но факт: неутомимый мастер, клявшийся оборонять семиметровый домик с натянутой сеткой, пока его не покинут силы, отважился на упомянутый в начале текста уход из «Ювентуса», потому что был недоволен тем, что провел в сезоне-2020/21, просто вдумайтесь, «всего» 14 матчей. Спрос на створщика, отражавшего на пятом десятке пенальти, оказался огромным. «Айнтрахт», «Галатасарай», киевское «Динамо», «Рома», «Спортинг» и даже «Барселона» закидывали удочки в Турин. И протяни Буффон руку «сине-гранатовым», у него появлялся бы шанс дотянуться до мечты (многие надеялись, что Месси поможет Джиджи взять недостающий трофей). Но Лионель сам покинул «Барсу», а Буффон, прикинув расклады, решил-таки помочь разлюбезной «Парме», где он ловко дебютировал еще в XX веке, совершить камбэк в высший дивизион.

«Я играл в Серии B, когда являлся лучшим в мире. Так почему бы мне не повторить трюк в 43 года? Тяжести возраста не чувствую. К тому же я всегда был привязан к этому городу и к его людям», — объяснил тогда свой выбор Буффон, который, к слову, успел лично поздравить Игоря Акинфеева с 800-м матчем в карьере.

В прошлом чемпионате уникальный капитан «Пармы» поучаствовал в 26 боях, пропустив 27 мячей. При этом в восьми поединках соперники так и не смогли распечатать «дедушку». «Желто-синие» финишировали на 12-м месте, чем очень расстроили руководство клуба. Однако Буффону было предложено продлить контракт до лета 2024 года. Он, разумеется, согласился. Специалисты и вовсе считают, что при его подходе к делу (Джиджи последним покидает тренажерный зал и первым появляется на разминочном поле) обманувший время вратарь, проведший более 1000 схваток на высочайшем уровне, способен фокусничать в «рамке» до 50 лет.

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон, 2020 г. Фото: Zuma / TASS

Нынешний сезон Буффону, только оправившемуся от травмы подколенного сухожилия, пока не слишком удается с точки зрения статистики (4 сражения, 9 пропущенных мячей). Тем не менее начальство «Милана» (в частности, технический директор Паоло Мальдини) регулярно наблюдая феноменального привратника в деле, серьезно размышляет о том, чтобы предложить ненасытной живой легенде контракт на полгода с возможностью продления! А в феврале и марте «россонери», если кто забыл, ждут матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. Ну, вы поняли…

Но как бы там ни сложилось, продолжающий находиться в эпицентре событий и накручивать личный счетчик Буффон открывать пенсионную книжку не собирается.

Вот что он сам говорит по этому поводу: «Я не знаю, как отвечать на вопросы о завершении карьеры… В любом случае я буду по-прежнему готов сыграть за сборную Италии. Даже в 80 лет. Если им потребуется вратарь, пусть позвонят. Я немножечко потренируюсь — и вперед».

Андрей Успенский,

корреспондент «Новой Газеты»

Самые известные голкиперы-долгожители в истории футбола

Лев Яшин (СССР), «Динамо». Заключительная игра: 30.08.1970, «Динамо» — ЦСКА (0:1). Возраст в день матча: 40 лет и 312 дней.

Дино Дзофф (Италия), «Ювентус». Заключительная игра: 25.05.1983, «Гамбург» — «Ювентус» (1:0). Возраст в день матча: 41 год и 87 дней.

Рожерио Сени (Бразилия), «Сан-Паоло». Заключительная игра: 29.10. 2015, «Сантос» — «Сан Паоло» (3:1). Возраст в день матча: 42 года и 282 дня.

Фарид Мондрагон (Колумбия). Заключительная игра: 24.06.2014, Япония — Колумбия (1:4). Возраст в день матча: 43 года и 3 дня.

Марк Шварцер (Австралия), «Лестер». Заключительная игра: 27.10.2015, «Халл» — «Лестер» (1:1, по пенальти — 5:4). Возраст в день матча: 43 года и 21 день.

Джон Барридж (Англия), «Манчестер Сити». Заключительная игра: 14.05.1995, «Манчестер Сити» — КПР (2:3). Возраст в день матча: 43 года и 150 дней.

Брэд Фридель (США), «Тоттенхэм». Заключительная игра: 20.03.2014, «Бенфика» — «Тоттенхэм» (2:2). Возраст в день матча: 43 года и 352 дня.

Марко Балотта (Италия), «Лацио». Заключительная игра: 11.05.2008, «Дженоа» — «Лацио» (0:2). Возраст в день матча: 44 года и 38 дней.

Эссам аль-Хадари (Египет). Заключительная игра: 25.06.2018, Саудовская Аравия — Египет (2:1). Возраст в день матча: 45 лет и 161 день (самый возрастной вратарь чемпионатов мира).

Оскар Перес (Мексика), «Пачука». Заключительная игра: 07.10.2018, «Толука» — «Пачука» (2:1). Возраст в день матча: 46 лет и 250 дней.

Джанлуиджи Буффон (Италия), «Парма», 45 лет. Продолжает карьеру

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